Fútbol siete

El AP Training, líder en solitario de la Liga Keniata de Moaña

Equipo del Crispametal de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

Redacción

Moaña

El AP Training es el nuevo líder en solitario de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña después de una jornada en la que se impuso de forma ajustada (2-1) al Crispametal, y en la que se aprovechó de la derrota del Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña. Este vio truncada una trayectoria que estaba siendo perfecta en su duelo ante el Restaurante As de Guía, que hizo valer su condición de vigente campeón para imponerse por 3-1 y asomar ya la cabeza a las posiciones de privilegio.

El As de Guía es segundo en la tabla igualado a puntos con el Getelec/Soluzión Enerxética y con el propio Bar Moaña. El Getelec se impuso este pasado fin de semana al Fulming/Royal por 5-3. Un escalón más abajo se sitúa el Persianas Morrazo, que no pudo pasar del empate (2-2) ante un Decoraciones Fernández que de este modo suma su primer punto de la temporada.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata Moaña. / FDV

También estrenó su casillero el Northcoast Barbershop/Orquesta Magos al imponerse por 6-4 al RB Academy, dejando así al A Camelia/A Carriola como la única escuadra que todavía no ha puntuado. En esta pasada jornada cayó ante el A Centoleira por 2-3.

En la Segunda División el Lirón Store también se ha quedado solo al frente de la tabla después de derrotar al Bar Anxo por 8-4, mientras que el Semilla Negra/Tiembla Maruxa sucumbió de forma sorpresiva ante el Piscicasa FC por 2-3. El Semilla Negra cae hasta la cuarta plaza, con los mismos puntos que el Fermonavi y el Inmobiliaria Grupro, verdugos de Kanillas Athlétic y Máikel&Best, respectivamente.

