El Xadrez Bueu es sexto tras caer ante el Villa de Bouzas

El Clube de Xadrez Bueu A es sexto en la clasificación de Preferente después de haber caído en este fin de semana por 4-2 ante el Villa de Bouzas. Óscar Morales y Ramón Santaclara lograron los puntos buenenses, que suman un total de 5 puntos en dos jornadas.

En Primera División el Bueu Manuel Morales derrotó al Lucena por 3-1. Alberto Pérez, José Barreiro y Antonio Anadón vencieron en los tres primeros tableros para que el equipo suba posiciones y es sexto con 4 puntos.

Noticias relacionadas

En la Tercera División el Xadrez Bueu D venció 4-0 al EXP Pontevedra en Xaque con victorias de Rafael Núñez, José Ángel Farto, Eugenio Cancelas y Pablo Refojos, lo que permite al equipo ser líder de la categoría. El Bueu C estrenó su casillero con un 2-2 ante el EXP Fai a túa mellor xogada. Vencieron Roberto Martínez y Gonzalo Martínez.