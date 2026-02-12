Méndez: «Hay que volver a ser los de principios de temporada»

Seis jornadas en ganar, con derrota en las últimas tres, han acercado peligrosamente al Automanía Luceros a las posiciones de descenso en la Primera Nacional (tiene tres puntos de renta sobre el Ribeiro, penúltimo). El conjunto que dirige Adrián Méndez no vence desde el 14 de diciembre, cuando derrotó por 32-31 al Lalín. Desde entonces únicamente ha sumado dos puntos, una situación agravada al caer ante rivales directos como Ribeiro y Tacoronte, a los que ha dado vida.

«Tenemos que volver a ser los de principios de temporada, dar un pasito adelante para ir todos a una», señala el entrenador pontevedrés, que cree que en estos últimos encuentros su equipo ha pecado de exceso de confianza. «Hemos recuperado a gente, a Magdaleno, Mendu o Iago, y nos pensamos que ya estaba hecho, que nos iban a sacar las castañas del fuego, y aquí tiene que aportar todo el mundo», afirma.

Noticias relacionadas

La otra cuestión encima de la mesa es de la recuperar la esencia del equipo, «los orígenes, defensa y transiciones. No estamos corriendo nada y estamos metiendo muy pocos goles». Eso sí envía un mensaje de tranquilidad. «Podemos ganar a casi cualquiera. Ahora tenemos que intentar la sorpresa ante el Gáldar, luego jugamos ante el Novás y después ya vienen rivales nuestros».