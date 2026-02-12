El Frigoríficos renueva a su piedra angular: Santi López

Santi López continuará ligado a la disciplina del Frigoríficos del Morrazo una temporada más. El club cangués acaba de hacer oficial la renovación del polivalente primera línea madrileño, auténtico jugador franquicia del equipo, en un nuevo movimiento destinado a consolidar su proyecto de futuro. Es la cuarta renovación en el Cangas en las últimas semanas tras las del portero Ivan Panjan, el extremo Arnau Fernández y el lateral derecho Martín Gayo.

“Estoy muy contento de seguir aquí un año más y lo hago por muchos motivos: El cariño que siento de la afición, ese calor que me ha dado desde el minuto uno, el trato que el club ha tenido conmigo y el grupo que tenemos en el vestuario, que para mí es muy importante”, señala el jugador, antes de añadir que “son con quienes convives, son tu familia cuando estás tan lejos de casa”. También recordó que "quedan pocos jugadores de cuando llegué aquí, solo Juan [Quintas] y Martín [Gayo], lo que me convierte en uno de los jugadores de más experiencia y que ha vivido aquí más cosas". Todo ello teniendo en cuenta que "una temporada en Cangas vale por dos por el sufrimiento e intensidad con la que se vive".

"El mejor de los fichajes posibles"

Para el club la continuidad del madrileño es la mejor de las noticias por considerarlo un elemento axial en un proyecto en el que encajó a la perfección desde su llegada. "Santi es un jugador que es cien por cien ADN Cangas y está muy involucrado con el proyecto y con sus compañeros. Es un referente que conoce a la perfección el nivel de exigencia que requiere defender este escudo en la máxima categoría", manifiesta el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. El dirigente se deshace en elogios con su pupilo. "En la pista nos da un plus, puede actuar en cualquier puesto de la primera línea y eleva su intensidad defensiva tanto en el centro como en el segundo", señala, y apunta asimismo que "como uno de los capitanes su continuidad reafirma la ambición de los jugadoers por seguir creciendo juntos. Personalmente lo considero el mejor de los fichajes posibles".

Santi es agarrado por Samuel Cordies en el duelo entre el Cangas y el Huesca. / Santos Álvarez

A sus 29 años Santi López cumplirá su séptima campaña en las filas del Frigoríficos del Morrazo, al que llegó en 2020 procedente del Alcobendas. Lo hizo como un secundario, a pesar de tener la vitola de campeón del mundo con los Hispanos Júnior, en una generación en la que compartió pista con Xoán Ledo, Dani Dushebaiev, Chema Márquez o Antpnio Bazán. Pero muy pronto se hizo con un papel predominante en el equipo y con el cariño de una afición que lo idolatra que corea sus acciones al grito de “MVP, MVP”.

Absolutamente determinante en defensa, tanto en la posición de 2 como en la de 3 (central defensivo), a la que se ha adaptado en el último año y medio, añade una notable polivalencia en el juego de ataque, en donde puede actuar como central o en cualquiera de los dos laterales. A eso hay que añadir otros intangibles, como el carácter que imprime a su juego y que contagia a sus compañeros y a la grada. En el Cangas ha disputado un total de 154 partidos, anotando 373 goles. En la presente campaña son 48 dianas las que ha logrado, a una media de 3 por encuentro que también supone la mejor de su carrera deportiva en la Liga Asobal. Su mejor choque en este aspecto fue el de la primera vuelta ante el Huesca, en el que acabó con un 8/9 en el lanzamiento.

Con esta renovación, Quique Domínguez dispone ya de nueve jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, que son el portero Panjan; el extremo Arnau Fernández; los pivotes Quintas y Pablo Castro; el central Santi; y los laterales Gayo, Valderhaug, Ludman y Pereiro.