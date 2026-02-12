El Domaio busca encadenar dos triunfos consecutivos

Encadenar dos triunfos de forma consecutiva es una de las asignaturas pendientes del Domaio en la presente temporada. La escuadra que dirige Miguel del Ojo no ha sido capaz de adquirir una cierta regularidad que le permita poner tierra de por medio con respecto a las posiciones de peligro. Ahora, tras caer ante Tomiño y Sporting Guardés, en ambos casos por la mínima, los moañeses son decimoquintos, con apenas tres puntos de renta sobre el descenso.

En lo que va de Liga el cuadro rojillo tampoco ha podido estar más de dos semanas sin perder. En las jornadas 16 y 17 sumó un triunfo y un empate ante Rápido de Bouzas y Progresista, mientras que en la 5 y la 6 sumó sendos empates ante Mos y Caselas, que serán precisamente sus próximos rivales en el campeonato. Ha sido lo más cerca que ha estado de tener una cierta regularidad.

Lo cierto es que los de Miguel del Ojo comenzaron la temporada con una nefasta racha en casa –un único empate en seis partidos–, compensada en cierto modo por su rendimiento a domicilio, con tres victorias y un empate. Ahora ha recuperado fuelle en A Granxa, en donde ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, pero, por contra, no está siendo capaz de mantener el nivel en sus desplazamientos, con un único punto en cinco partidos.