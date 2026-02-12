El Cangas afronta tres finales por la permanencia en un mes

Tres finales en las próximas cuatro semanas. Ese es el horizonte que tiene por delante el Frigoríficos del Morrazo después de la dolorosa derrota ante el Ademar León, que queda ya en el olvido ante lo que le viene encima a los de Quique Domínguez. Y es que la escuadra canguesa se medirá prácticamente de forma consecutiva –con el único intervalo del Fútbol Club Barcelona por el medio– a los tres equipos que comparten la zona baja con él: Viveros Herol Nava (decimotercero con 9 puntos), Bada Huesca (decimoquinto con 9 puntos) y Sanicentro Guadalajara (colista con 8 puntos). Tres duelos que, a buen seguro, marcarán el devenir del Balonmán Cangas en la presente temporada.

La primera de las citas llegará este domingo con el conjunto segoviano como rival. Los cangueses cayeron por la mínima en la primera vuelta (34-33), por lo que en juego también estará el golaverage particular entre ambos, algo que puede ser decisivo habida cuenta de la igualdad existente en la lucha por eludir el descenso. Es por ello que desde el club se ha hecho un llamamiento a acudir a O Gatañal y a participar allí de forma activa para impulsar a los locales a sumar unos puntos que pueden ser de auténtico oro.

Renovado lado derecho en el Nava

Enfrente estará un equipo que ha sufrido importantes variaciones con respecto al de esa segunda jornada de Liga. Carlos Villagrán ha sustituido en el banquillo a Álvaro Senovilla (del que ejercía como ayudante), y las lesiones siguen azotando a una escuadra que ya había perdido a Nolasco y Ahumada, a quienes se han sumado Lufuanitu y Pasquet. Esto ha hecho que todo el lado derecho de su ataque sea nuevo para el Cangas. En el extremo se ha fichado al brasileño Marquinhos –que ya debutó frente al Villa de Aranda–, mientras que en el lateral cuenta con el recuperado David Roca y con David Fernández, fichado en el mes de noviembre desde el Caserío Ciudad Real. Problemas sí, pero también una demostración del potencial económico y deportivo del próximo rival del Frigoríficos.

Frente al Aranda se vieron algunas pinceladas del estilo de juego navero. Apuesta por el lanzamiento exterior con especialistas como los mencionados Roca y David Fernández, además de con Joao Bandeira, buen juego en los seis metros con Pablo Herranz, y velocidad en las transiciones, algo que se pudo ver en los primeros minutos de ese encuentro, saldados con un 6-1 de parcial de salida.

Tras el duelo ante el Nava el Cangas deberá jugar en Huesca (domingo 22 a las 18.30), recibir al Barcelona y rendir visita al Guadalajara.

Valderhaug, una de las mejores noticias ante el Ademar León

Más allá del gran rendimiento ofrecido en el primer periodo, especialmente en el aspecto defensivo, el encuentro ante el Ademar León dejó varias buenas noticias en el Frigoríficos del Morrazo en el plano más individual. Una de ellas fue la gran actuación de Ivan Panjan en esos 30 minutos iniciales, manteniendo el nivel ofrecido en los últimos encuentros de la primera vuelta.

Pero lo más llamativo fue el papel protagonista asumido por David Valderhaug, tras una primera vuelta con más sombras que luces. El noruego, ante la ausencia de Pereiro, asumió muchos minutos de juego y ofreció soluciones en ataque, sobre todo con su lanzamiento exterior. Anotó 6 dianas y dejó para el recuerdo el gol con el que se cerró la primera mitad en un golpe franco directo.