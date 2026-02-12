Bruno Gago sitúa la salvación en 40 puntos

El entrenador de la Cultural Deportiva Beluso, Bruno Gago, ha situado en los 40 puntos la cifra necesaria para certificar la permanencia en la Preferente Futgal del equipo que dirige desde hace un par de semanas. El técnico del cuadro celeste asume que «posiblemente se llegue a esa cifra, porque en las últimas jornadas todos aprietan». Así pues, y con 25 puntos ya en el zurrón, la idea es «conseguir los 15 restantes cuanto antes», y ese antes comienza el próximo fin de semana en la visita al Sporting Celanova, situado en puestos de descenso con 18 puntos, 7 menos que los buenenses.

Gago buscará su primera victoria después de haber caído por la mínima frente a Antela y Atios, que se midieron a los de O Morrazo siendo segundo y primero, respectivamente. «Las sensaciones han sido buenas, pero hay que meter las oportunidades. El gol es lo que manda», señala. Si frente al Antela el técnico apuntaba que «hicimos un muy buen primer tiempo, aunque el segunda ya fue más equilibrado», en la visita al Atios el control del Beluso fue aún mayor. «La sensación es que fuimos muy superiores a ellos, sobre todo en la primera parte. El Atios no tuvo ni un disparo a puerta en esos 45 minutos, y nosotros tuvimos hasta cuatro opciones con Álex, Vivi y Abraham en dos ocasiones», relata.

La segunda mitad «fue más igualada, pero ellos marcan en su primer disparo. Empatamos rápido y luego llega el 2-1 en una falta. Millán tuvo un mano a mano en el que se le va el balón y luego ya no se jugó nada. Están en un momento en el que les sale todo [El Atios solo ha perdido un partido de los últimos once que ha disputado]». La conclusión no es otra que «las sensaciones son inmejorables, pero hay que materializar las ocasiones».

Gago se muestra muy satisfecho por el trabajo desplegado por el equipo desde su llegada. «El ambiente es bueno, estamos contentos y es un grupo muy unido, que eso ayuda mucho», señala. Pero es importante volver a ganar para ampliar el colchón de puntos sobre el descenso. El Beluso es decimoprimero con 25 puntos y tres sobre un descenso que marcan Tyde y Alertanavia. Entremedias se sitúan Cented Academy con 24, además de Moaña y Choco con 23. Por encima, Villalonga y Valladares están a tiro, con 28 puntos.

Bruno y Álex, bajas

La primera cita será la de este domingo en Celanova ante un equipo que viene de ganar al Alertanavia y de aplazar su encuentro ante el Antela. «Me preocupa el estado del campo. Es de hierba natural y con los temporales habrá que ver cómo puede estar», señala Gago. El otro foco de preocupación es mayor, las bajas. Bruno, el metrónomo del conjunto celeste, causará baja por lesión, tras haber sufrido un fuerte esguince de tobillo en el choque ante el Atios. El centrocampista recibió varias entradas fuertes de rivales y acabó teniendo que ser sustituido por Santi después del descanso. En principio estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego.

Noticias relacionadas

Por si fuera poco, Álex Fernández tampoco pudo acabar el encuentro, si bien en su caso fue por ver dos cartulinas amarillas, que acarrean un partido de suspensión. Gago tendrá que modificar pues la sala de máquinas del equipo al perder a dos de sus centrocampistas, en un encuentro que puede resultar decisivo para el futuro más inmediato de los celestes.