El Ría de Aldán logra siete podios en el Autonómico

El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A. logró hasta siete podios en el Campeonato de Galicia de K2 y C2 sobre una distancia de 3.000 metros, que se disputó este fin de semana en el embalse de A Ribeira (As Pontes). La competición contó con 33 equipos y 720 deportistas en una jornada marcada por unas condiciones meteorológicas adversas, con lluvia y frío.

El club cangués logró el título por equipos en las categorías juvenil e infantil masculina, con 358 y 902 puntos respectivamente. En la competición masculina, el Ría de Aldán-Gandón S.A. también se subió al podio en cadetes con un segundo puesto, solo por detrás del Club Cofradía de Pescadores de Portonovo, y con otro subcampeonato en veteranos, a solo cuatro puntos del Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes.

En la categoría femenina, el mejor resultado para el club de Aldán fue el segundo puesto de las cadetes, en una apretada lucha con el Club Náutico de Cobres. Los dos equipos quedaron separados por solo un punto, 194 y 193 respectivamente.

Los resultados por equipos se vieron completados con dos oros en las regatas, en la modalidad de canoa. La tripulación cadete del C2, compuesta por David Dávila y Manuel Carballo, se impuso al barco del Club Náutico Pontecesures. Y en infantil A el triunfo fue para la canoa de Lucas Caride y Valdo Curra.