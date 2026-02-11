El Cangas o el extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde

Son las dos caras de la misma moneda, pero con el problema de que la más negativa de ellas es la que acaba imponiéndose y dejando huella. El Frigoríficos del Morrazo ha vuelto a ejercer de Doctor Jekyll y Mr. Hyde en el arranque de la competición oficial en 2026 con una derrota ante el Ademar en la que firmó el posiblemente mejor primer tiempo de toda su historia en el Palacio de Deportes de León, para hipotecar luego todas sus opciones de éxito en un segundo tiempo para olvidar.

Los números de la reanudación son terribles. Los cangueses encajaron 17 goles (más del doble del periodo inicial) y únicamente pudieron anotar unos pírricos seis tantos, una de las cifras más bajas de toda su historia. En el resto de sus ataques estrellaron un balón en el palo, enviaron otro lanzamiento fuera y se toparon con Álvaro Pérez en siete ocasiones. A eso hay que añadir las pérdidas, un total de 12. Demasiadas concesiones para anular 30 minutos iniciales en los que la defensa y la portería visitantes rozaron la perfección, y en el que el ataque, sin derrochar brillantez, cumplió con creces ante un rival de la categoría de los ademaristas.

Lo peor para los de Quique Domínguez es el hecho de recaer en viejos errores, de revivir lo sucedido en una primera vuelta en la que protagonizó una y otra vez el mismo guion. El Cangas comienza mejor que sus rivales, pero luego acaba cediendo, en ocasiones por circunstancias de partido, por momentos de juego o acierto, pero en muchas otras por sufrir descomunales pájaras que borran todo lo bueno hecho anteriormente. Guadalajara, EON Alicante, Villa de Aranda, Granollers o Bidasoa dan fe de ello.

Guadalajara y Alicante, apagones ante rivales directos

El apagón que más daño hizo en la primera vuelta fue claramente el del Guadalajara en una de esas finales por la permanencia que acabó en varapalo (29-34). Los cangueses no dieron opción alguna a su rival en el arranque (4-0), pero un tiempo muerto de Requena cambió la tendencia de un partido que acabó sirviendo para que los alcarreños sumasen sus primeros puntos de la temporada. Semanas después, la suerte volvía a repetirse ante otro de los equipos llamados a pelear por eludir el descenso, el EON Alicante en cuyo banquillo debutaba Roi Sánchez. Del inicio con los cangueses mandando (3-5, 6-7) se pasó a una desconexión pagada con un parcial adverso de 4-0 extendido posteriormente a un 10-4 que cerraba el primer tiempo con 16-11. En el segundo periodo siguió la sangría hasta el 34-24 final.

En Aranda de Duero sucedió una historia similar. Mando inicial del Frigoríficos (6-9) antes de entrar en barrena y encajar un 12-4 en apenas 14 minutos de juego que permitía a los castellanos encarrilar su triunfo, que acabó siendo por 28-25. Una semana después, en O Gatañal y ante el Granollers pasó lo mismo. Brillo inicial de los de Domínguez, dominando a los vallesanos con un 12-9, y terrible atasco después para encajar un 1-9 que dejaba el marcador en un 13-18 a los 31 minutos de juego. Al final, 27-33. Y frente al Bidasoa el Cangas se fue al descanso ganando (15-16, tras un primer tiempo en el que llegó a disponer de cinco goles de renta) para después sucumbir en el segundo tiempo y acabar perdiendo 30-27.