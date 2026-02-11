El Alondras se apoya en el Iago Aspas para optar a todo

El exilio sienta bien al Alondras. El conjunto que dirige Rafa Villaverde ha aprovechado su obligada mudanza al campo Iago Aspas Juncal-O Casal para disparar sus prestaciones como local y meterse de lleno en la lucha por los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF. La victoria del pasado domingo ante el Atlético Arteixo no ha hecho sino confirmar las buenas sensaciones de los rojiblancos en el terreno de juego moañés, cerrando un espectacular registro de cuatro victorias y un empate en cinco encuentros. O lo que es lo mismo, los cangueses han sumado 13 puntos de 15 posibles en su feudo vecino. La comparación con los números firmados en O Morrazo es irresistible. En el campo cangués, pendiente del cambio de césped, solo ha sumado cuatro puntos de 15 posibles.

«Está claro que el campo ayuda bastante. Este equipo lo necesita mucho y ya se notó en Noia, que si el terreno de juego no está en condiciones lo pasamos mal», señala el entrenador alondrista, Rafa Villaverde, que añade asimismo que «otro factor que hemos ganado es la estabilidad, el estar entrenando y jugando en el mismo sitio, sin tantos cambios. Es algo que evidentemente se nota».

Siete goles a favor y solo uno en contra

El periplo del Alondras en Moaña es casi perfecto. Triunfos ante Céltiga, Barbadás, Racing Villalbés y Arteixo, y empate con el Gran Peña. Siete goles a favor y tan solo uno en contra. Muy lejos de lo sucedido en O Morrazo, con una única victoria (Noia), un empate (Boiro) y tres derrotas (Arosa, Somozas y Compostela). Más allá de la vitola de favoritos de alguna de estas escuadras, la diferencia en los resultados es evidente, al igual que en el juego.

Cumpliendo con el objetivo marcado por su entrenador semanas atrás, el Alondras ha sido capaz de explotar la acumulación de duelos como local (tres de los últimos cinco encuentros) para catapultarse a la zona media alta de la tabla. Los cangueses suman 29 puntos y son sextos, con los mismos puntos que un Boiro que pisa zona de promoción, y que un Montañeros que es séptimo. Céltiga y Lugo B suman 28 y el Estradense 26, si bien queda pendiente de disputarse el choque entre el Céltiga y el Estradense, aplazado el pasado fin de semana.

Tramo complicado del calendario

«Pase lo que pase estaremos a un partido o a menos de un partido de esos puestos altos. Y ahora intentaremos pelear para estar lo más arriba posible», señala Villaverde. Eso sí, los suyos afrontan ahora un tramo del calendario especialmente complicado. Ahora se medirán al Arosa (segundo clasificado con 37 puntos) y al Montañeros (séptimo con 29) antes del parón por la disputa de la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Y luego tendrán seis partidos en 21 días –con jornada entre semana el 19 de marzo y el 2 de abril– con el Compostela (líder de la categoría), el Barco, el Boiro (quinto clasificado), el Somozas (cuarto) y el Céltiga (octavo) como rivales.

La otra buena noticia del partido del domingo fue la reaparición de Diego (disputó los últimos cuatro minutos en sustitución de Guille) y el rodaje que sigue acumulando Víctor (jugó 26), lo que permite a Rafa Villaverde disponer de más opciones en la línea defensiva, la más castigada en las últimas semanas. «Nos hacía falta, tanto en los partidos como en las dinámicas de entrenamiento, te da margen para hacer cosas distintas», señala. Vendrá bien ya de cara a este fin de semana próximo ante el Arosa, ya que Guille causará baja por acumulación de amonestaciones. En cambio, Adri Hernández vuelve tras cumplir su sanción.