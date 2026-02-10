Tania Castiñeira consigue su séptimo título consecutivo

La deportista moañesa Tania Castiñeira consiguió este fin de semana su séptimo título consecutivo como campeona de España absoluta en la categoría de combate. Un triunfo que la afianza como número uno en el ranking nacional y alimenta sus opciones de acudir al próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en mayo en la ciudad alemana de Munich.

El campeonato estatal se celebró en la localidad alicantina de Torrevieja y la deportista del Club Hebe de Moaña, que compitió con la Federación Galega de Taekwondo , estuvo acompañada por su familia y técnicos del club moañés. Tania Castiñeira ofreció muy buenas sensaciones desde el inicio del campeonato.

Los dos primeros combates los ganó con un tanteador de 2-0. En cuartos de final venció a la deportista vasca Maialen Marco (18-2 y 16-7) y en semifinales a otra competidora vasca, Zuriñe Padilla (14-4 y 14-8).

Tania Castiñeira con su medalla y diploma como campeona de España de taekwondo en modalidad de combate. / M.E.

En la final se midió a otra deportista de la federación vasca, Ane Vallo, y que entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. El primer asalto concluyó con un empate (13-13) y en los dos siguientes Tania Castiñeira logró imponerse, con tanteadores muy ajustados: 14-11 y 10-9.

La próxima cita para la moañesa será a finales de este mes en Bulgaria, con el Open de Sofía, al que acudirá con la selección española de taekwondo.