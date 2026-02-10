Domínguez: «La segunda parte en León es inexplicable»

Al Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro le toca lamerse las heridas de la derrota con la que abrió la segunda vuelta de la Liga Asobal y pensar ya en el siguiente encuentro, ante un rival directo como Viveros Herol Nava. El técnico de los cangueses, Quique Domínguez, reflexionaba ayer sobre el encuentro ante el Ademar León, especialmente sobre la segunda parte en la que el equipo dilapidó sus opciones de puntuar después de una primera parte en la que fue muy superior a su rival. «Lo que ocurrió en el segundo tiempo es un tanto inexplicable, son esas cosas que tiene el deporte y que a veces son difíciles de entender», reconoce.

Pese a ello, Domínguez apunta varias claves importantes para entender el radical cambio de decorado en los segundos 30 minutos del partido. «Nuestra defensa no fue la misma que en el primer tiempo, la aportación de la portería tampoco fue la misma, en ataque tampoco estuvimos igual y cometimos más errores. Mientras, el Ademar mejoró en todos los aspectos», resume el entrenador del Frigoríficos.

La derrota puede recordar a algunos partidos de la primera vuelta, en los que el Frigoríficos arrancaba con una excelente puesta en escena, pero luego se diluía y reincidía en errores. «Creo que es diferente. En las otras ocasiones hacíamos unos primeros 15 minutos muy buenos, pero luego bajábamos. Esta vez jugamos toda una gran primera parte y empezamos bien la segunda. Después del descanso nos afectaros las exclusiones y tampoco supimos aprovechar el momento en el que tuvimos superioridad numérica. Y Ademar también haría su lectura del encuentro durante el descanso y cambió cosas», analiza Quique Domínguez.

Ni siquiera los dos tiempos muertos en apenas cinco minutos ni el cambio para jugar siete contra seis consiguieron revertir la inercia del partido en cuanto Ademar empató y se puso por delante. Los errores en formas de pérdidas de balón provocaron goles fáciles del Ademar, con acciones a puerta vacía.

Nava llega con nuevo entrenador y tras empatar con Villa de Aranda

El Frigoríficos tuvo ayer jornada de trabajo en el gimnasio y a partir de hoy comienza la preparación del encuentro del domingo ante el Nava (18.30 h en O Gatañal). Los segovianos comenzaron la segunda vuelta con un cambio en el banquillo –Carlos Villagrán en lugar de Álvaro Senovilla– y este fin de semana empataron 32-32 en el derbi castellano ante Villa de Aranda. Un partido que se resolvió en la última acción con un gol de Sladkowski para los arandinos. «Tenemos que analizar ese partido porque seguro que hay cosas que seguro que han cambiado con el nuevo entrenador, que a veces funciona como un revulsivo», apunta Domínguez.

El pivote Javi García, más cerca de volver

El técnico incluyó en la convocatoria del partido ante León a Samu Pereiro, aunque finalmente el primera línea no disputó ningún minuto. Su participación sigue siendo duda para este domingo. «Dependerá de su evolución, que va más lenta de lo que nos gustaría», reconoce Domínguez. A lo largo de esta semana también se despejará otra duda, esta vez de un carácter más positivo: el posible regreso de Javi García. El pivote continúa trabajando con el grupo y una convocatoria ante Nava no está descartada. «Es una posibilidad. Habrá que ver cómo evoluciona durante la semana», reconoce Quique Domínguez.

La primera jornada después del parón navideño y por el Campeonato de Europa de selecciones todavía no se ha completado. Este fin de semana se disputó en Gáldar una nueva edición de la Copa de España, en la que participaron F.C.Barcelona, Bidasoa Irún, Logroño y Valladolid. Un título que volvió a caer del lado azulgrana, que en la final venció 24-32 al Valladolid. Así que esta decimosexta jornada se completará entre hoy y mañana, con algunos de los rivales del Frigoríficos en la lucha por la permanencia. Hoy se disputarán los encuentros Caserío Ciudad Real-Bidasoa Irún y Barcelona-Eon Horneo Alicante (ambos a las 20.00 h). Mañana será el turno de Bada Huesca-Recoletas Valladolid (20.00 h) y Guadalajara-Logroño (20.30 h).