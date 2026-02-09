Tercera derrota seguida del Bueu

El Club Deportivo Bueu encajó ayer su tercera derrota consecutiva y empieza a alejarse de los puestos de la promoción de ascenso. El conjunto bueués cedió 0-2 en su campo ante el Dorrón, que se llevó el triunfo con un doblete de Bouzón. El primer gol llegó a la media hora de juego y el segundo el minuto 63. Con este resultado el Bueu es octavo con 24 puntos, a siete del quinto clasificado.

Ficha Técnica Bueu (0): Óscar, Francisco, Marcos, Martín, Amable, Sergio (José Miguel, min.66), Aridane (Miguel, min.84), Alejandro (Estévez, min.66), Miguel (Raúl, mi.46), Christian (Manuel, min.84) y Pedro. Dorrón (2): Agis, Acuña, Jorge, Otero, Bouzón, Muelle (Borja, min.74), Berreco (Torres, min.74), Lores, Bentancor (Roi, min.61), Cacabelos y Vidal (Víctor, min.64). Goles: 0-1, min.32: Antonio Bouzón. 0-2, min.63: Antonio Bouzón. Árbitra: Alba Juncal. Amonestó por el Bueu a Marcos y Francisco.