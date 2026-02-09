Fútbol
Tercera derrota seguida del Bueu
Cayó ante el Dorrón y se aleja de los puestos de promoción, que quedan a 7 puntos
Redacción
El Club Deportivo Bueu encajó ayer su tercera derrota consecutiva y empieza a alejarse de los puestos de la promoción de ascenso. El conjunto bueués cedió 0-2 en su campo ante el Dorrón, que se llevó el triunfo con un doblete de Bouzón. El primer gol llegó a la media hora de juego y el segundo el minuto 63. Con este resultado el Bueu es octavo con 24 puntos, a siete del quinto clasificado.
Ficha Técnica
Bueu (0): Óscar, Francisco, Marcos, Martín, Amable, Sergio (José Miguel, min.66), Aridane (Miguel, min.84), Alejandro (Estévez, min.66), Miguel (Raúl, mi.46), Christian (Manuel, min.84) y Pedro.
Dorrón (2): Agis, Acuña, Jorge, Otero, Bouzón, Muelle (Borja, min.74), Berreco (Torres, min.74), Lores, Bentancor (Roi, min.61), Cacabelos y Vidal (Víctor, min.64).
Goles: 0-1, min.32: Antonio Bouzón. 0-2, min.63: Antonio Bouzón.
Árbitra: Alba Juncal. Amonestó por el Bueu a Marcos y Francisco.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad