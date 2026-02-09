Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3ª Futgal

El Rápido Bahía cumple en casa del colista

Lance del duelo anterior contra el Terra de Montes. / Gonzalo Núñez

Redacción

Cangas

El Rápido Bahía no falló y venció al colista, el Santomé, a domicilio. Izan marcó dos tantos para los de Aldán, el segundo deshizo el empate que había anotado Pablo para los de Marín. Leny puso tierra de por medio en el minuto 77 y el marcador ya no se movería.

La ficha del partido.

La ficha del partido. / FdV

