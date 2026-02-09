Balonmano
El Luceros reacciona tarde y pierde en su visita a Lanzarote
Los cangueses perdían 19-12 al descanso | En el segundo tiempo solo encajaron siete goles, pero no llegaron a igualar el partido
Redacción
El Automanía Luceros perdió este fin de semana en su segundo viaje consecutivo a las Islas Canarias: 26-25 ante el Sermarther Ciudad de Tacoronte.
Las opciones de puntuar de los cangueses quedaron hipotecadas en una mala primera parte (19-12 al descanso). En el segundo tiempo lograron apretar el marcador hasta ponerse a solo un gol a menos de diez minutos para el final, aunque sin llegar a cazar a su rival.
Ficha Técnica
Sermarther Tacoronte (26): Rivero, Marcos, Hernández (4), Regalado (4), García (2), Urrutia, Miguel Ángel (4), Díaz, Correa (3), Juan José, Markel (4), Oliva, Guilherme, Yumar, Abian (1), Gallart (4).
Automanía Luceros (25): Pallas, Eloy, Thompson, Iago Fonseca (8), Gallego, Cid, Rahim (2), Fuentes (4), Iago Iglesias (10), Magdaleno (1), Doder, Giráldez y Rodal.
Marcador cada 5 min.: 4-2, 7-4, 10-7, 12-9, 15-10, 19-12 (descanso), 19-14, 20-17, 21-18, 22-19, 23-22 y 26-25.
Árbitros: María y Eva Sánchez. Excluyeron por el Tacoronte a Regalado y Markel. Por el Luceros a Eloy, Thompson, Fonseca y Gallego.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad