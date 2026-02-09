El Luceros reacciona tarde y pierde en su visita a Lanzarote

El Automanía Luceros perdió este fin de semana en su segundo viaje consecutivo a las Islas Canarias: 26-25 ante el Sermarther Ciudad de Tacoronte.

Las opciones de puntuar de los cangueses quedaron hipotecadas en una mala primera parte (19-12 al descanso). En el segundo tiempo lograron apretar el marcador hasta ponerse a solo un gol a menos de diez minutos para el final, aunque sin llegar a cazar a su rival.