El Luceros reacciona tarde y pierde en su visita a Lanzarote

Los cangueses perdían 19-12 al descanso | En el segundo tiempo solo encajaron siete goles, pero no llegaron a igualar el partido

Iago Fonseca en una acción de un encuentro anterior.

Redacción

Cangas

El Automanía Luceros perdió este fin de semana en su segundo viaje consecutivo a las Islas Canarias: 26-25 ante el Sermarther Ciudad de Tacoronte.

Las opciones de puntuar de los cangueses quedaron hipotecadas en una mala primera parte (19-12 al descanso). En el segundo tiempo lograron apretar el marcador hasta ponerse a solo un gol a menos de diez minutos para el final, aunque sin llegar a cazar a su rival.

Ficha Técnica

Sermarther Tacoronte (26): Rivero, Marcos, Hernández (4), Regalado (4), García (2), Urrutia, Miguel Ángel (4), Díaz, Correa (3), Juan José, Markel (4), Oliva, Guilherme, Yumar, Abian (1), Gallart (4).

Automanía Luceros (25): Pallas, Eloy, Thompson, Iago Fonseca (8), Gallego, Cid, Rahim (2), Fuentes (4), Iago Iglesias (10), Magdaleno (1), Doder, Giráldez y Rodal.

Marcador cada 5 min.: 4-2, 7-4, 10-7, 12-9, 15-10, 19-12 (descanso), 19-14, 20-17, 21-18, 22-19, 23-22 y 26-25.

Árbitros: María y Eva Sánchez. Excluyeron por el Tacoronte a Regalado y Markel. Por el Luceros a Eloy, Thompson, Fonseca y Gallego.

