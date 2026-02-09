Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Domaio se queda sin premio en el descuento

Se adelantó con un gol de Jonás, pero antes del descanso el árbitro expulsó a Asier | El Guardés remontó con goles en los minutos 68 y 95

Antón salta para disputar un balón ante un rival del Guardés, ayer en el campo de A Granxa.

Antón salta para disputar un balón ante un rival del Guardés, ayer en el campo de A Granxa. / Santos Álvarez

Redacción

Moaña

El Domaio perdió ayer 1-2 ante el Spórting Guardés, que lucha por la promoción de ascenso. Los moañeses se adelantaron con un gol de Jonás, pero en la segunda parte el Guardés consiguió darle la vuelta al partido y marcó el 1-2 en el descuento.

El gol de Jonás llegó en el minuto 33, tras cabecear un balón rebotado del larguero. Justo antes del descanso el Domaio se quedó con un jugador menos por una rigurosa y protestada expulsión con roja directa a Asier. Los moañeses tuvieron ocasiones para cerrar el partido, pero las desprovecharon y el Guardés remontó con goles en el minuto 68 y al filo del 95.

Ficha Técnica

Domaio (1): Gabriel, Raúl, Asier, Sergio, Jonás (Manuel, min.80), Adrián (Daniel, min.80), Róber (Ángel, min.46), Pedro, Boussbaa, Antón y Palmás (Marcos, min.72).

Spórting Guardés (2): Riveiro, Mauro (Anco, min.69), Castro, Yago, Cabello, Víctor, Santiago (Ismael, min.69), Iker, Nicolás (Lomba, min.60), Aarón (Magallanes, min.69) y Moreira.

Goles: 1-0, min.33: Jonás. 1-1, min.68: Cabello. 1-2, min.90: Ismael.

Árbitro: Luis Hernanz. Por el Domaio amonestó a Antón, Sergio, Palmás, Adrián y Pedro. Expulsó con roja directa a Asier (min.42). Por el Guardés amonestó a Santiago.

