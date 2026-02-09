El Domaio se queda sin premio en el descuento

El Domaio perdió ayer 1-2 ante el Spórting Guardés, que lucha por la promoción de ascenso. Los moañeses se adelantaron con un gol de Jonás, pero en la segunda parte el Guardés consiguió darle la vuelta al partido y marcó el 1-2 en el descuento.

El gol de Jonás llegó en el minuto 33, tras cabecear un balón rebotado del larguero. Justo antes del descanso el Domaio se quedó con un jugador menos por una rigurosa y protestada expulsión con roja directa a Asier. Los moañeses tuvieron ocasiones para cerrar el partido, pero las desprovecharon y el Guardés remontó con goles en el minuto 68 y al filo del 95.