Fútbol
El Domaio se queda sin premio en el descuento
Se adelantó con un gol de Jonás, pero antes del descanso el árbitro expulsó a Asier | El Guardés remontó con goles en los minutos 68 y 95
Redacción
El Domaio perdió ayer 1-2 ante el Spórting Guardés, que lucha por la promoción de ascenso. Los moañeses se adelantaron con un gol de Jonás, pero en la segunda parte el Guardés consiguió darle la vuelta al partido y marcó el 1-2 en el descuento.
El gol de Jonás llegó en el minuto 33, tras cabecear un balón rebotado del larguero. Justo antes del descanso el Domaio se quedó con un jugador menos por una rigurosa y protestada expulsión con roja directa a Asier. Los moañeses tuvieron ocasiones para cerrar el partido, pero las desprovecharon y el Guardés remontó con goles en el minuto 68 y al filo del 95.
Ficha Técnica
Domaio (1): Gabriel, Raúl, Asier, Sergio, Jonás (Manuel, min.80), Adrián (Daniel, min.80), Róber (Ángel, min.46), Pedro, Boussbaa, Antón y Palmás (Marcos, min.72).
Spórting Guardés (2): Riveiro, Mauro (Anco, min.69), Castro, Yago, Cabello, Víctor, Santiago (Ismael, min.69), Iker, Nicolás (Lomba, min.60), Aarón (Magallanes, min.69) y Moreira.
Goles: 1-0, min.33: Jonás. 1-1, min.68: Cabello. 1-2, min.90: Ismael.
Árbitro: Luis Hernanz. Por el Domaio amonestó a Antón, Sergio, Palmás, Adrián y Pedro. Expulsó con roja directa a Asier (min.42). Por el Guardés amonestó a Santiago.
