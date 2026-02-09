3ª Futgal
El Cruceiro exhibe contundencia en Barro
REDACCIÓN
Cangas
El Cruceiro se dio ayer un nuevo festín de goles en casa del Barro, exhibiendo pegada. Borja y Dani González anotaron en la primera parte. Por los de O Hío, Dani marcó de nuevo y Aarón y Diego redondearon la goleada.
