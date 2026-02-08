1ª, 2ª y 3ª Futgal
El Domaio busca otro estirón en A Granxa frente al Guardés
REDACCIÓN
En Primera Futgal el Domaio recibe hoy en A Granxa al Sporting Guardés (17.00 horas). Los del sur de la provincia de Pontevedra llegan a esta cita tras perder por 1-3 con el Gondomar pero en la cuarta posición, con 41 puntos y a solo una unidad de los puestos que permiten disputar la promoción de ascenso.
El Domaio, por su parte, es 15º con 21 puntos, tres sobre el descenso directo. Los moañeses, que vienen de perder en Tomiño (3-2), necesitan ganar para dar otro estirón en la clasificación y volver a una posición de tranquilidad.
En Segunda Futgal, por su parte, el CD Bueu recibe al Dorrón en el campo de A Graña (17.00 horas). Los locales vienen de perder por 2-1 en Cerponzóns y son octavos. Deben volver a sumar después de dos derrotas seguidas. El Dorrón, que es 13º y está solo dos puntos sobre el descenso directo, llega a Bueu tras caer goleado con el Monteporreiro.
En Tercera Futgal el Cruceiro quiere seguir asentado en la zona alta. Hoy visita al Barro (17.00 horas). El Rápido Bahía visita al colista, el SD Santomé (12.00 horas).
