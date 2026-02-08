El Cangas roza la perfección y naufraga tras el descanso

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro comienza la segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal con una derrota 26-19 en su visita al Ademar León. Los cangueses ofrecieron dos caras bien diferentes. El primer tiempo fue primoroso, rozando por momentos la perfección, y culminado con un espectacular gol de David Valderhaug en un golpe franco que consiguió eludir a toda la barrera ademarista. El segundo fue todo lo contrario: los cangueses, que llegaron a tener una ventaja de seis tantos (8-14), naufragaron y solo fueron capaces de marcar seis goles en los segundos 30 minutos.

La puesta en escena del Cangas fue inmejorable en casi todos los aspectos. En defensa era un muro gracias a su intensidad y a Ivan Panjan, que llegó al descanso con casi una decena de paradas y un 50% de efectividad. Y en ataque conseguía anotar con regularidad, con el noruego David Valderhaug completamente recuperado de su esguince de tobillo y ejerciendo de cañonero. Cuando apenas se había llegado al minuto diez de partido el Frigoríficos dominaba 1-4 en el marcador y forzaba un tiempo muerto del técnico de Ademar, Dani Gordo.

Los leoneses tuvieron un amago de reacción con dos goles consecutivos de Benites y Sergio Sánchez. El Frigoríficos respondió de inmediato por medio de Gallardo y Ángel Rivero y una nueva intervención de Panjan, que permitió al equipo de Quique Domínguez alcanzar su máxima renta: 3-7 en el minuto 14.

El partido entró en una fase de imprecisiones y fallos por ambos lados, pero en la que Ademar consiguió salir a flote y devolver las tablas al electrónico con un parcial de 4-0, que servía para poner el 7-7 en el minuto 21. Fue entonces cuando emergió el mejor Cangas, con dos robos en defensa por parte de Arón y Arnau y con un Panjan que era un tormento para el Ademar. Con dos tantos de Nicolo D’Antino y otros dos entre Martín Gayo y Manu Pérez el Frigoríficos volvía a abrir hueco en el electrónico (7-11, min.27).

Santi López y Pablo Castro durante un momento del encuentro de este sábado entre el Ademar León y el Frigoríficos del Morrazo. / Róber Pastoriza

Después de que Manu Pérez anotase el 8-12 cuando quedaban 40 segundos para llegar al descanso el Cangas volvió a realizar otra extraordinaria defensa, que culminó con la novena parada de Panjan. El portero sacó rápido para dejar a uno de sus compañeros en posición inmejorable para anotar, pero la jugada no pudo culminar porque previamente el banquillo cangués había solicitado tiempo muerto. Dio igual. El Ademar impidió una acción rápida para que el primer tiempo concluyese con un golpe franco. Y con todo el Ademar tapando su portería Valderhaug encontró un hueco inverosímil para anotar el 8-13.

El Cangas llegaba al descanso tras desarbolar por completo a su rival y ofreciendo el excelente nivel que le permitió acabar la primera vuelta con las victorias ante Caserío Ciudad Real y Puente Genil. Una sensación de dominio que se mantuvo en los primeros compases del segundo tiempo, en el que pese a comenzar en inferioridad consiguió estirar su renta hasta los seis goles con un tanto de Rivero (8-14, min.32).

Los hermanos Pérez Arce como ejecutores y Álvaro Pérez como un muro

A partir de ese momento comenzó el naufragio cangués. Dani Gordo apostó por un cambio en la portería, con la entrada de Álvaro Pérez en lugar del iraní Saeid Barkhordari. La defensa leonesa y las intervenciones de su portero comenzaron a ahogar al Frigoríficos, que en esos minutos aún consiguió mantener la iniciativa con dos goles de David Valderhaug (13-16, min.39). El Cangas tardó diez minutos en volver a marcar y para entonces el Ademar ya había volteado el electrónico a pesar de los dos tiempos muertos que solicitó Quique Domínguez en apenas cinco minutos para intentar frenar el vendaval.

Los cangueses incurrieron en pérdidas de balon, faltas en ataque, pasos y errores que permitieron al Ademar correr y marcar con facilidad. Incluso con varias acciones a portería vacía y con los hermanos Rodrigo y Gonzalo Pérez Arce como ejecutores. El Frigoríficos encajó un parcial de 7-0 y pasó del 13-16 del minuto 39 a un marcador de 20-16 en el 49. En esos primeros 19 minutos del segundo tiempo el Cangas solo fue capaz de anotar tres goles, una sangría que frenó Rivero con un tanto justo antes de entrar en los diez minutos finales (20-17). Una losa demasiado pesada.

Ángel Rivero durante un momento del partido de este sábado en León entre el Ademar y el Frigoríficos del Morrazo. / Róber Pastoriza

El Cangas no bajó los brazos en ningún momento, pero la precipitación y las acciones casi a la desesperada solo consiguieron que el Ademar aumentase su renta. El segundo tiempo dejó un tremendo parcial de 17-6 y que significó la victoria leonesa con un resultado final de 25-19.

Noticias relacionadas

El siguiente compromiso del Frigoríficos será el próximo domingo en O Gatañal ante un rival directo en la lucha por la salvación: el Viveros Herol Nava, que a expensas de lo que suceda en su encuentro de hoy ante el Villa de Aranda, ocupa uno de los puestos de descenso.