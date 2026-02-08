Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Bueu vuelve a ganar con un sólido triunfo ante el Culleredo

Los de O Morrazo rompen una serie de dos derrotas seguidas y se colocan con 20 puntos

Samu Seijas durante un partido anterior del Bueu Atlético.

Samu Seijas durante un partido anterior del Bueu Atlético. / Santos Álvarez

Redacción

Bueu

El Bueu Atlético rompió ayer con su racha de dos derrotas consecutivas y sumó un triunfo en su visita al Culleredo (26-30).

La primera parte del encuentro fue muy igualada y con pocos goles, con un tanteador de 8-11 al descanso. El Bueu siempre llevó la iniciativa y la única ventaja local fue un efímero 7-6 antes de llegar al minuto 25.

Tras la reanudación el Culleredo llegó a acercarse a solo un gol (11-12, min.32), pero el Bueu tuvo una reacción inmediata para poner tierra de por medio. Los bueses estabilizaron su ventaja entre los cuatro y los cinco goles y consiguieron su novena victoria de la temporada. Con este resultado el equipo de Luis Montes se sitúa séptimo con 20 puntos y la próxima semana recibe al Granitos Ibéricos Carballal.

Ficha Técnica

Culleredo (26): Costa, Díaz (2), Pedro Pereira (1), García de Castro (1), Regueiro (1), Varela, Bello, Ferreiro (3), Sánchez (1), Veira (1), Canedo (6), Loxo (6), Pérez, Juan Pereira (2) y Martínez.

Bueu Atlético (30) : Ferreiro, Raúl Dios, Gándara (2)Lluque, Roque (6), Diego Pérez (6), Pedro (3), Camiña, Sergio, Vicente (2), Cadilla, Rubén Augusto (3), Samu Seijas (3), Adrián (5) y Cerqueira (1).

Marcador cada 5 min.: 0-2, 2-4, 4-5, 5-6, 7-77, 8-11 (descanso), 11-14, 14-16, 16-20, 20-22, 22-26 y 26-30.

Árbitros: Jonathan Hinojosa y Gabriel Folgoso. Excluyeron por el Culleredo a García de Castro, Ferreiro, Sánchez y Canedo. Por el Bueu Atlético a Gándara, Rubén Augusto, Seijas(2) y Adrián.

