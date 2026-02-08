El Bueu vuelve a ganar con un sólido triunfo ante el Culleredo

El Bueu Atlético rompió ayer con su racha de dos derrotas consecutivas y sumó un triunfo en su visita al Culleredo (26-30).

La primera parte del encuentro fue muy igualada y con pocos goles, con un tanteador de 8-11 al descanso. El Bueu siempre llevó la iniciativa y la única ventaja local fue un efímero 7-6 antes de llegar al minuto 25.

Tras la reanudación el Culleredo llegó a acercarse a solo un gol (11-12, min.32), pero el Bueu tuvo una reacción inmediata para poner tierra de por medio. Los bueses estabilizaron su ventaja entre los cuatro y los cinco goles y consiguieron su novena victoria de la temporada. Con este resultado el equipo de Luis Montes se sitúa séptimo con 20 puntos y la próxima semana recibe al Granitos Ibéricos Carballal.