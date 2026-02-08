Preferente
Beluso y Moaña se miden a los poderosos Atios y Porriño
REDACCiÓn
En la jornada 21 de la Preferente Futgal, hoy los dos equipos de la comarca se miden a conjuntos de la parte alta y claros aspirantes al ascenso.
La CD Beluso tiene a priori el reto más complicado, pues visita al UD Atios (17.00 horas) que es líder con 44 puntos y solo ha cedido dos derrotas y cinco empates hasta la fecha. A su segundo encuentro en el banquillo Bruno Gago llega con las bajas de Pasto y Ortube.
El míster se muestra optimista. «Llegamos bastante bien pese a la derrota del domingo (1-2 con el Antela). Era el segundo clasificado y en la primera parte fuimos bastante superiores. Jugando al nivel de la primera parte le podemos ganar a cualquiera». Sobre el Atios reconoce que «a día de hoy son el mejor equipo de la categoría. Diseñado para ascender con jugadores como Carrera, Xoel o Iker.
El CD Moaña por su parte recibe al Porriño Industrial, que es cuarto (17.00 horas en O Casal). El entrenador de los moañeses, Rafael Vázquez, alerta de un rival «joven, muy dinámico, que transita rápido y llega con mucha gente». Confía, de todas formas, en la buena dinámica de los moañeses.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena