Beluso y Moaña se miden a los poderosos Atios y Porriño

En la jornada 21 de la Preferente Futgal, hoy los dos equipos de la comarca se miden a conjuntos de la parte alta y claros aspirantes al ascenso.

La CD Beluso tiene a priori el reto más complicado, pues visita al UD Atios (17.00 horas) que es líder con 44 puntos y solo ha cedido dos derrotas y cinco empates hasta la fecha. A su segundo encuentro en el banquillo Bruno Gago llega con las bajas de Pasto y Ortube.

El míster se muestra optimista. «Llegamos bastante bien pese a la derrota del domingo (1-2 con el Antela). Era el segundo clasificado y en la primera parte fuimos bastante superiores. Jugando al nivel de la primera parte le podemos ganar a cualquiera». Sobre el Atios reconoce que «a día de hoy son el mejor equipo de la categoría. Diseñado para ascender con jugadores como Carrera, Xoel o Iker.

El CD Moaña por su parte recibe al Porriño Industrial, que es cuarto (17.00 horas en O Casal). El entrenador de los moañeses, Rafael Vázquez, alerta de un rival «joven, muy dinámico, que transita rápido y llega con mucha gente». Confía, de todas formas, en la buena dinámica de los moañeses.