El Alondras tiene una cita con la tranquilidad

El Alondras recibe este mediodía al Atlético Arteixo (12.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal de Moaña) con el objetivo de regresar a la senda de las victorias y dejar atrás lo ocurrido en la última jornada, cuando los cangueses cayeron por 2-1 en casa del CF Noia. Fue una derrota marcada por un gol encajado en el primer minuto y la expulsión de Adri Hernández. El entrenador alondrista, Rafa Villaverde, no podrá contar precisamente con el centrocampista Adri Hernández por sanción. Tiene disponibles al resto de sus jugadores. Antes de esta derrota el Alondras acumulaba dos victorias y un empate consecutivos, regularidad a la que quiere regresar.

Los coruñeses llegan a la cita de hoy en el 12º puesto, dos por debajo del Alondras y con solo tres puntos menos que los rojiblancos, por lo que será un duelo directo en la pelea por asentarse en la media tabla para evitar apuros en la segunda parte de la temporada. Eso sí, el Arteixo llega a O Casal con la moral alta, después de vencer por 3-1 al Lugo en la anterior jornada.

El míster del Alondras alerta de un Atlético Arteixo que tiene «una buena mezcla de jugadores jóvenes y veteranos» de una calidad notable. Señala que, «por jugadores y estilo de juego» los visitantes de este mediodía apuesta por «proponer» con el balón en los pies, por lo que será clave para el devenir del encuentro ver cuál de los dos conjuntos es capaz de dominar el juego.

El mediapunta Jota es el jugador más destacado de esta campaña en cuanto a eficacia goleadora por el Arteixo, con seis tantos anotados. Los delanteros Raúl Melo y David Rojo, por su parte, acumulan tres goles cada uno en su cuenta particular.