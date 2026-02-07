El Frigoríficos vuelve al ruedo en León con la duda de Samu Pereiro

La Liga Nexus Asobal ya está de vuelta. 50 días después de su último encuentro –saldado con victoria a domicilio ante el Ángel Ximénez Puente Genil– el Frigoríficos del Morrazo regresará a la competición levantando el telón de la segunda vuelta ante el Ademar (17.30 horas, Palacio de Deportes de León, con el arbitraje de los catalanes Pérez Acedo y Toro Ponce). Lo hará después de una pretemporada que ha dejado un buen sabor de boca en cuanto a resultados –tres triunfos en otros tantos encuentros ante Aguas Santas, Póvoa y ABC de Braga– y que ahora deberá ser confirmada con «fuego real», el de un campeonato en el que los cangueses aspiran a lograr la permanencia en la categoría.

El técnico de los de O Morrazo, Quique Domínguez, reconoce que cualquier regreso a la competición tras un parón tan largo «es siempre una incógnita. Debemos ser muy cautos, porque han pasado muchas semanas sin un partido oficial. La pretemporada es para dar pasos adelante, pero la competición es otra cosa», afirma. Y es que, «a pesar de que hay un trabajo hecho queda la duda de cómo responderá el equipo, y más ante un rival tan potente como el que vamos a tener delante». Lo cierto es que los de Dani Gordo no parecen, a priori, el contrincante más idóneo al que enfrentarse tras un periodo tan largo de inactividad, algo en lo que coincide el preparador pontevedrés. «Son un muy buen equipo, que está peleando por estar más arriba y en un pabellón en el que es complicado conseguir puntos. La dificultad es muy grande, pero también lo son nuestra ambición y nuestras ganas de ganar», señala.

Samu Pereiro ha entrado en la convocatoria a pesar de que continúa arrastrando problemas en el talón. «Está mejor, aunque sin llegar al cien por cien y sin haber eliminado el dolor», apunta Domínguez. También está en ella David Valderhaug, que ya jugó el último duelo de preparación frente al ABC. «Aún le queda para estar en plenitud. Tras un largo periodo de lesión no solo es tener el alta médica, sino estar en forma», apunta. Los 16 elegidos que integran la expedición canguesa que saldrá esta mañana hacia León son los porteros Panjan y Javi Fernández; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Pereiro, Ludman, Valderhaug, Rivero y Gayo; los extremos Arnau, Arón, D’Antino y Gallardo; y los pivotes Quintas, Pablo Castro y Juan Rodríguez.

Javi García será, pues, la única baja, si bien el exjugador del Logroño continúa teniendo una muy buena evolución de su lesión de hombro. «No está para jugar este partido, pero cada vez se le ve mejor y él tiene buenas sensaciones y está contento», señala el preparador del Cangas.

Valderhaug: «Ahora somos un equipo más completo»

El noruego David Kalvo Valderhaug apuntó como claves para la hipotética victoria de su equipo esta tarde en León la defensa de las acciones de uno contra uno y de los extremos ademaristas. «Tienen buenos jugadores con esas cualidades, que destacan en esa faceta. Y también sus extremos, que están marcando muchos goles. No podemos dejarles tiros fáciles», reflexiona el primera línea nórdico.

Valderhaug asume que al Cangas le espera hoy «un partido duro». Recuerda que en la primera vuelta del torneo, en el duelo de O Gatañal «perdimos en un duelo reñido», pero matiza que ahora ve al Frigoríficos como «un equipo más completo, porque hemos trabajado más tiempo juntos. Será duro ante un equipo difícil pero creo que lo haremos bien».