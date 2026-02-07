Final para no complicarse la vida del Luceros ante el Tacoronte

El Automanía Luceros se mide esta tarde (19.30 horas, pabellón municipal de Tacoronte, con el arbitraje de las andaluzas Sánchez Ramírez y Sánchez Martínez) al Sermarther Ciudad de Tacoronte en una auténtica final para que los cangueses mantengan una distancia prudencial con respecto a los puestos de peligro y para que no se compliquen la vida tras una buena temporada.

El conjunto que dirige Adrián Méndez suma 14 puntos por los 10 de su rival, que ocupa plaza de descenso. Ganar supondría una bocanada de aire fresco para un filial cangués que acumula cinco partidos sin ganar –dos empates y tres derrotas– y que ha dado vida a alguno de sus rivales directos, sin ir más lejos el pasado fin de semana al caer derrotado con contundencia en casa frente al Ribeiro.

La expedición del Luceros está formada por los porteros Mateo y Antón, y por los jugadores de campo Martín, Rahim, Iago Iglesias, Magdaleno, Giráldez, Dimitri, Xandre, Moro, Eloy, William y Josemi.