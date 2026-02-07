Balonmano / Primera Nacional
El Bueu, a escalar a costa del Culleredo
Montes recupera para este duelo a los zurdos Pedro y Vicente y al lateral Mauro
Redacción
El Bueu Atlético visita esta tarde (19.30 horas, pabellón municipal Tarrío, con el arbitraje de los asturianos Hinojosa Armenteros y Folgoso Capelo) al Culleredo en busca de un triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Los buenenses son novenos con 18 puntos y su rival ocupa la séptima plaza con 20.
La buena noticia en la lista de convocados de Luis Montes será el regreso de sus dos extremos zurdos. Pedro retornaría tras ausentarse el pasado fin de semana por motivos laborales y Vicente Enrique se estrenaría esta temporada tras haber sufrido una grave lesión. Además, también podría estar Mauro, si bien en su caso su aportación quedaría reducida a unos pocos minutos después de una larga inactividad.
Los elegidos son, pues, los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri, Pedro y Vicente; los pivotes Rubén y Asier; y los primeras líneas Samu, Roque, Lluque, Gándara, Pepe, Cadilla, Munín y Mauro. Son baja, entre otros, el portero Hugo, el central Brais, el pivote Oterino y el extremo Martiño. José López ya se despidió del equipo el sábado ante el Ingenio.
