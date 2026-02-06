El Moaña, fuera del descenso tras seis partidos sin perder

Una derrota en su estreno en el banquillo frente al Antela y seis encuentros consecutivos sin perder. Ese es el balance de Rafa Vázquez al frente de un Club Deportivo Moaña que ha resucitado de su mano, abandonando las posiciones de descenso a Primera Futgal. Los de O Morrazo han sumado 12 de los últimos 18 puntos, si bien el empate del pasado fin de semana ante el Choco haya dejado un sabor un tanto agridulce.

“No he hecho nada especial, más allá de intentar aprovechar las virtudes que tenemos. Y está claro que los resultados también ayudan”, señala. Eso y el ser consciente de cada momento. “En Redondela no estuvimos bien y tanto los jugadores como yo mismo lo sabemos, aunque aún así tuvimos nuestras opciones. Lo importante es que si no estás bien al menos no pierdas, y más si se trata de un rival directo”, afirma. Vázquez apuesta por extraer lecturas positivas de un partido que “quizás fue el más flojo desde el que yo estoy aquí”. Y eso pasa por darle valor al hecho de que “hace dos meses estábamos en puestos de descenso y ahora no”.

La lucha por no bajar, en un pañuelo

La situación de los celestes, en comparación con cuando llegó, ha mejorado de forma más que notable. El CD Moaña es decimotercero con 23 puntos en su casillero, eso sí, con solo uno de ventaja sobre el descenso directo, marcado por Tyde con 22, a quienes acompañan Alertanavia con 19, Sporting Celanova con 18 y Umia con 10. “Las distancias son muy cortas, pero también lo son con los equipos que están por encima nuestra”, apunta. Choco tiene 23, Cented Academy 24 y la Cultural Deportiva Beluso 25. Un poco más alejados se encuentran Valladares y Villalonga con 27 puntos.

Vázquez pregona estar “muy contento con el trabajo, estamos compitiendo muy bien y el juego ha sido bueno hasta esta semana”. El primer objetivo, que era verse fuera de las posiciones de peligro, se ha conseguido. Y ahora queda “intentar sumar más puntos para no caer de nuevo ahí y abrir algo de hueco con los de abajo”. Pero también deja espacio para ser ambicioso y manifiesta que “tampoco podemos olvidarnos de subir puestos en la tabla clasificatoria”.

Noticias relacionadas

El entrenador moañés no se queja de la incidencia de las lesiones hasta la fecha. “Cuando llegué estaban Marcos y Javi fuera, ahora lo están Samu y Emma, que no ha llegado a jugar conmigo”, señala. Otra cosa son las sanciones, que están castigando bastante a los moañeses. El último ejemplo será este próximo fin de semana. Ante el Porriño Industrial no estarán Hugo por su expulsión, ni Chisco y Marchena, que vieron la quinta cartulina amarilla.