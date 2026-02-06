El Luceros aguanta 35 minutos en Lanzarote

El Automanía Luceros cayó derrotado por 33-26 ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife en el encuentro disputado el miércoles aplazado de la jornada 18. El conjunto que dirige Adrián Méndez aguantó 35 minutos al segundo clasificado de la categoría, pero se atascó en los siguientes seis, encajando un parcial de 5-0 que acabó hipotecando sus opciones de sacar algo positivo de tierras canarias.

Los cangueses comenzaron bien el encuentro, plantando cara a uno de los equipos más poderosos del campeonato, en el que militan los excangueses Santana y Ángel Iglesias. Tras el primer estirón local (9-7, minuto 14) llegaron los mejores momentos de los de O Morrazo, con un parcial de 0-5 que los situó tres goles arriba (9-12, minuto 20). Los canarios reaccionaron y se colocaron por delante antes del descanso (16-15).

En la reanudación se mantuvo la igualdad (18-17) hasta que Santana detuvo un penalti a Fuentes y el Luceros encadenó cuatro pérdidas de forma consecutiva (23-17, minuto 39). El filial del Frigoríficos aún apretó el marcador (24-21, 26-23), pero ya no fue capaz de engancharse y acabó perdiendo por una diferencia irreal para lo que fue el partido.

