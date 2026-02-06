El Frigoríficos del Morrazo ata a Martin Gayo hasta 2027

Apenas quedan un par de días para el regreso de la competición en la Liga Nexus Asobal, pero el Frigoríficos del Morrazo continúa trabajando de manera frenética en los despachos para consolidar su proyecto a medio plazo. Si en días pasados el club que preside Alberto González se había asegurado la continuidad del portero Ivan Panjan (hasta 2027) y del extremo Arnau Fernández (también hasta 2027, aunque con opción a una temporada más), hoy se ha hecho oficial la renovación por un año del lateral derecho Martín Gayo, que cumplirá de este modo su octava campaña vistiendo la elástica canguesa. Las bases para el Balonmán Cangas 2026-2027 comienzan a sentarse. El club ya cuenta con ocho jugadores con contrato de cara a la próxima temporada: el portero Panjan; los pivotes Quintas y Pablo Castro; el extremo Arnau; y los laterales Ludman, Pereiro, Valderhaug y Gayo.

«Martín representa a la perfección lo que queremos ser como club: compromiso, trabajo y sentimiento de pertenencia. Es un jugador referente y uno de los que mejor conoce nuestra filosofía», señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. Asimismo, recordó que «llegó con 18 años y fue un ejemplo de buen hacer temporada tras temporada», calificando de «grandísima noticia» su continuidad «porque nos aporta mucha polivalencia en el lateral derecho y también puede sumar en tareas defensivas».

Por su parte, el jugar se mostró muy satisfecho por continuar ligado al Cangas. «Me siento un jugador de club. Siempre estuve, y siempre estaré, dispuesto a ayudar en todo lo que haga falta. Estoy muy contento por seguir en Cangas y con muchas ganas de seguir trabajando con el grupo para cumplir los objetivos», afirma.

Un referente de la cantera gallega

Gayo llegó al Frigoríficos en 2019 procedente del Seis do Nadal, con la intención de alternar su presencia en el Luceros de Primera Nacional y en el primer equipo. En esa campaña ya estuvo convocado en diez encuentros de Liga Asobal anotando cinco dianas. Desde entonces su progresión ha sido constante, ganando cada vez más peso en los esquemas de Nacho Moyano entonces y de Quique Domínguez ahora.

El fichaje del zurdo se enmarcó en su momento en la firme apuesta del Cangas por la cantera gallega, tratando de captar talento emergente que en O Gatañal pudiese dar los últimos pasos de su formación y el salto a la Liga Asobal. Una filosofía que le ha dado buenos resultados con nombres como el propio Gayo, David Iglesias o el prematuramente retirado Azurmendi, entre otros.

Noticias relacionadas

El vigués destaca por su visión de juego y por su capacidad para dar continuidades, cualidades que en las últimas temporadas ha completado con una notable capacidad de lanzamiento y con su aportación en los esquemas defensivos, convirtiéndose en un jugador más completo. Ha participado hasta la fecha en 163 encuentros en la máxima categoría del balonmano español, anotando un total de 293 goles.