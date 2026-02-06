El Bar Moaña se queda como líder en solitario de la Liga Gallaecia

El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña se ha quedado como líder en solitario de la Liga Gallaecia Keniata Moaña después de la disputa de una cuarta jornada en la que se impuso de forma ajustada a un batallador Decoraciones Fernández (3-2) y en la que aprovechó la derrota del Getelec/Soluzión Enerxética a manos del vigente campeón del torneo, el ahora llamado Restaurante As de Guía por 0-3. El nuevo cabeza de la clasificación suma 12 puntos de 12 posibles, pero no es la única escuadra que se mantiene invicta en este arranque de campeonato.

La segunda plaza del Keniata moañés es para un AP Training que tampoco ha perdido y que suma un empate y tres victorias, la última de ellas frente al RB Academy por 8-0 en la que fue la goleada del pasado fin de semana en la máxima categoría. El tercer escalón de este podio es compartido por cuatro equipos, los ya mencionados Getelec y y Restaurante As de Guía, y por un Persianas Morrazo que presenta mejor golaverage que ellos y que en esta pasada jornada venció al A Camelia/A Carriola de forma apurada por 3-2. También suma 9 puntos el Crispametal, que derrotó 3-2 al Fulming/Bar Royal.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña de esta jornada. / FDV

En la zona baja el A Centoleira se impuso por 5-4 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos para estrenar su casillero y, de paso, dejar a su rival, al A Camelia y al Decoraciones Fernández como los únicos conjuntos con el marcador a cero.

En Segunda División ya no hay equipos sin puntos después de que el Piscicasa FC venciera al Bar Anxo por un claro 5-1. En la cabeza de esta categoría el Lirón Store Bueu y el Semilla Negra/Tiembla Maruxa mantienen su mano a mano al frente de la tabla clasificatoria. El primero de ellos venció al Máikel&Best Sport por 8-1, mientras que el segundo hizo lo propio ante el Malasangre Hair Studio por 4-2. El Fermonavi/Nexohaüs goleó al Rápido de Jalleira (8-0) y el Inmobiliaria Grupro se deshizo del Electricidad Bermúdez por 4-1.