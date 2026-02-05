Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ajedrez

El Bueu comienza la liga en Preferente con un empate

El Bueu D ganó al Manuel Iglesias en el «derbi» de Tercera División

Ajedrecistas del Bueu A en la jornada de este fin de semana. | C.X.B.

Redacción

Bueu

El Club Xadrez Bueu estrena una nueva temporada en las ligas gallegas de ajedrez. Este fin de semana se disputó la segunda jornada en las diversas categorías, pero que en realidad significaba el arranque oficial después de que la primera jornada se aplazase.

En la liga de Preferente el Bueu A empató con el Mos-Torroso. Por parte del club de O Morrazo, Luís Costado y Mario Expósito ganaron respectivamente en el primer y segundo tablero a Sergio Pérez y Gonzalo Bastos. Por su parte, Jesús de la Torre y Tomás Lemos empataron en el cuarto y quinto ante Noa Costas y Mauro Castro. Finalmente, Ramón Santaclara y Daniel Abelleira perdieron ante sus rivales en el segundo y sexto tablero, David Castro y Antonio Villot.

En la categoría de Primera División los ajedrecistas del Bueu no pudieron estrenarse con un buen resultado. El equipo Manuel Morales perdió ante EXP Concello de Pontevedra, en un duelo en el que solo Carlos Rúa logró ganar su tablero en una gran partida ante Xabier Borrajo. Por su parte, Alberto Pérez, José Barreiro y Manuel Morales en esta ocasión no lograron puntuar.

Finalmente, la Tercera División deparó este fin de semana un duelo local entre el Bueu D y el Manuel Iglesias, que se resolvió 4-0 a favor del primero. Rafael Núñez, José Ángel Farto, Pablo Salgado y Pablo Refojos en su vuelta a la competición federada ganaron a Carlos Cagigao, Andrés Domínguez, Martín Trigo y Beltrán Prieto. n

