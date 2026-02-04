Una vuelta para recuperar O Gatañal

Recuperar la magia inherente a O Gatañal y aprovechar el histórico pabellón para tomar impulso en la lucha por la permanencia. Ese es uno de los principales objetivos que persigue el Frigoríficos del Morrazo de cara a una segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal en la que aspira a mejorar considerablemente sus números como local. Y es que la escuadra que dirige Quique Domínguez cerró la primera vuelta del campeonato como el segundo peor equipo en su propio feudo, una anomalía en el recorrido histórico de los cangueses en la máxima categoría del balonmano español.

El Cangas únicamente ha sumado cuatro puntos en casa una vez alcanzado el ecuador de la competición. Las victorias ante Huesca y Caserío Ciudad Real fueron los únicos éxitos ante los suyos en un periplo en el que, por el polideportivo cangués pasaron –y vencieron– Ademar León, Guadalajara, Logroño, Atlético Valladolid y Granollers. Los números de los morracenses solo fueron empeorados por el Guadalajara, que cosechó una victoria y un empate en los siete encuentros disputados frente a sus incondicionales.

Por encima se sitúan Ángel Ximénez Puente Genil y EON Alicante –con seis puntos cada uno de ellos– y Viveros Herol Nava y Villa de Aranda, con ocho. Nueve han sumado Torrelavega y Bada Huesca, mientras que con diez se han situado el Granollers y dos de las escuadras que pugnan en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, como el Rebi Cuenca y el Caserío Ciudad Real. En el top 5 de la Liga Asobal se encuentran el Barcelona, con una racha perfecta de ocho triunfos en otros tantos encuentros para totalizar 16 puntos; Logroño y Bidasoa Irún, que han sumado 13; y Valladolid y Ademar León, con 11.

La salvación debe pasar por casa

La lógica marca que buena parte de las opciones de salvación de los de Quique Domínguez pasarán por su rendimiento como local, más allá de que en la primera vuelta la cosecha de puntos fue superior en sus desplazamientos (cinco puntos a domicilio por los cuatro sumados en casa). Y es que, más allá del respaldo que puede dar la Marea Azul, el calendario parece relativamente favorable para los intereses del Cangas. Serán ocho partidos en lugar de los siete disputados en los primeros meses ligueros, si bien es cierto que uno de ellos será ante el Fútbol Club Barcelona.

Por O Gatañal deberán pasar hasta cinco escuadras de las que pueden ser consideradas como rivales directos en la lucha por continuar un año más en la Liga Asobal. La primera de ellas será el Nava, actual colista del torneo, el próximo día 15. Y a partir de ahí llegarán EON Alicante, Rebi Cuenca, Villa de Aranda y Puente Genil. Cinco duelos con ese calificativo de finales que tanto se estila en tierras morracenses.

En cuanto al rendimiento del equipo cangués fuera de casa los cinco puntos sumados hasta la fecha sitúan al Cangas como el noveno mejor equipo del campeonato, en una primera mitad de temporada en la que hasta cinco escuadras han sido incapaces de sumar algo positivo a domicilio, como son El Bada Huesca y dos de los próximos visitantes al pabellón de O Gatañal, Nava y Cuenca. Los de Domínguez han vencido lejos de su feudo a Torrelavega y Puente Genil, y cosechado un empate frente al Cuenca. En cambio, salieron derrotados de sus otros cinco desplazamientos ante Nava, Barcelona, EON Alicante, Villa de Aranda y Bidasoa.

En este tramo del campeonato el Frigoríficos deberá afrontar siete salidas. Cuatro de ellas serán ante equipos de la primera mitad de la tabla como Ademar, Logroño, Valladolid y Granollers. Las tres restantes frente a potenciales rivales directos como Huesca, Guadalajara y Caserío Ciudad Real.

Villagrán asume el banquillo del Nava tras el cese de Álvaro Senovilla

Terremoto en el Viveros Herol Nava, segundo rival del Frigoríficos del Morrazo en la reanudación del campeonato tras el parón invernal. El club segoviano anunció la destitución de su entrenador, Álvaro Senovilla, y la sustitución del mismo por Carlos Villagrán, que estaba ejerciendo las labores de ayudante del propio Senovilla. El que fuera jugador navero estará al cargo del equipo hasta final de temporada.El cese ha sido sorprendente por el momento en el que se ha producido.

Después de un mes de parón competitivo y de haber completado la pretemporada de invierno, el club adopta esta decisión a menos de una semana de que regrese la Liga Nexus Asobal. Eso sí, la gran ventaja es que Villagrán ya lleva tiempo trabajando con la plantilla.El Nava es último con solo ocho puntos en su casillero y en este mercado invernal ha confirmado la baja médica de Lufuanitu y el fichaje para paliarla del brasileño Marco Antonio da Silva.