El Ría de Aldán suma ocho medallas y el Rodeira dos

Club de Mar Ría de Aldán Hermanos Gandón y Real Club Náutico Rodeira certificaron una notable actuación en el Campeonato Gallego de K-4 y C-4 sobre la distancia de 3.000 metros, disputado en aguas del embalse de Castrelo de Miño con la participación de más de 600 deportistas de 30 clubes. El Ría de Aldán fue el mejor en la categoría juvenil femenina y en la veterana masculina, además de sumar tres oros, cuatro platas y un bronce con sus embarcaciones de equipo.

Así, el K-4 juvenil formado por Brais Chapela, Martín González, Hugo Abal y Mateo Caride ganó su prueba, mientras que el C-4 fue segundo en la suya con David Davila, Beltrán Reguera, Brais Rey y Adrián Hermelo. Las féminas coparon las dos primeras plazas en C-4 con el oro para Cristina Villarroel, Cayetana Dacosta, Julia Camaño y Marta Palmás, y la plata para Vera Alonso, Candela Fernández, Nerea Chapela y Judit Chamadoira.

El K-4 cadete fue segundo con Tomás Abal, Cibrán Dacosta, Henrique Álvarez y Marcos Bamio, mima posición lograda por el K-4 infantil A integrado por Tiago Reguera, Naiara Tiebo, Lois Curra y Álvaro Rodríguez. En Veteranos B hubo oro y bronce para los de O Morrazo, con David Caride, Jesús Abal, Francisco Dacosta y Javier Piñeiro subiéndose a lo más alto del podio, y con Rodrigo Tiebo, Enrique Fernández, Francisco Santos y Alberto Mariño en el tercer cajón.

El Real Club Náutico Rodeira, por su parte, logró un oro y un bronce. El primero de ellos fue con su equipo infantil B de C-4 formado por Asier Gil, Teo Fernández, Xabi Moldes y Olivier Castro. El segundo con el C-4 sénior de Leire Fernández, Andrea Fernández, Lena Palmás y Carmen Matilla.