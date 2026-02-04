Rafa Villaverde: «La expulsión de Adri Hernández fue rigurosa»

El Alondras se lame las heridas después de la derrota sufrida en Noia (2-1) en un encuentro que comenzó mal, con un gol encajado en el primer minuto, y siguió de la misma manera, con la expulsión de Adri Hernández por doble amarilla en el minuto 39. A pesar de todo, el técnico del conjunto rojiblanco, Rafa Villaverde, asegura que el rival «tampoco hizo méritos para llevarse la victoria» e incide en que el castigo a su jugador «fue muy riguroso. No eran dos faltas como para dejar a un equipo con diez».

El preparador moañés lamenta el tanto tempranero encajado por los suyos, «a pesar de que habíamos hablado de que teníamos que prestar atención, que estar alerta. Y en el saque de centro, en la primera jugada, nos hacen gol». El choque no fue cómodo debido a las condiciones meteorológicas. «Hacía mucho viento y el campo estaba muy blando, no era un partido bonito de jugar», admite, aunque los suyos «se repusieron bien, consiguieron empatar y se les veía bien». Es más, además de la igualada de Javi Pereira, el extremo dispuso de otra ocasión más en un disparo que se le fue alto por poco.

La expulsión no llegó a cambiar por completo el panorama del choque, «porque en esos minutos del primer tiempo seguimos siendo mejores, pero en la segunda parte ellos ajustaron algunas cosas, se fueron más arriba y ya nos costó salir». De hecho, a pesar de jugar a favor del viento este factor perjudicó más que ayudó. «Cualquier balón en largo se nos iba demasiado, y en su gol fue al contrario. Una bola que se iba el viento la frena, vuelve atrás, la controla Marcos Piñeiro y marca el 2-1», relata el entrenador del conjunto de O Morrazo. «El campo estaba rapidísimo y muy blando», sentencia.

Zona media de la tabla

Tras esta jornada el Alondras se sitúa en la décima plaza con 26 puntos en su casillero, y su distancia con respecto a la zona de promoción, que marca el Boiro, es de tres puntos. «Sabíamos que era un partido importante de cara a lo que nos viene por delante. Al final vas un poco a remolque y no te vale cualquier resultado. Es una pena», lamenta Villaverde. La igualdad en esa zona de la clasificación es máxima, con siete escuadras en un margen de cuatro puntos (Gran Peña, Estradense, Lugo B, Céltiga, Montañeros, Boiro y el propio Alondras).

A pesar de que Villaverde contaba con recuperar a casi todos sus efectivos, menos al sancionado Ube, al final cayeron Abel por unas molestias y Adri Cruz, que estaba indispuesto. La buena noticia fue el regreso de Víctor tras haber superado su lesión. «Estaba cansado, pero bien, y nos dio algunas cosas», señala Villaverde. No saltó al campo Diego, que deberá esperar a esta semana para su reaparición. «Estuvimos valorando el riesgo-beneficio. Era su primera semana con el grupo y el estado del campo no parecía el más adecuado para volver», señala el moañés.