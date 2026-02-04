Balonmano | 1ª Nac.
El Luceros juega hoy el duelo aplazado ante el Lanzarote
REDACCIÓN
El Automanía Luceros visita esta tarde (18.30, hora insular, pabellón de Titerroy, con el arbitraje de los colegiados canarios Herrera García y Pastoriza Estévez) al Lanzarote Ciudad de Arrecife en el encuentro aplazado de la jornada 18. Lo hará tras el duro varapalo sufrido en O Gatañal ante el Ribeiro Rodosa, con una derrota que reduce a cuatro puntos su renta sobre el descenso.
Adrián Méndez ha convocado para este choque a los porteros Javi Fernández y Antón; los extremos Josemi, Fuentes y Eloy; los primeras líneas Dimitri, Magdaleno, Moro, Iago Iglesias y Menduiña; y los pivotes Xandre, William y Juan Rodríguez.
Los locales, segundos clasificados de la categoría, cuentan en sus filas con dos viejos conocidos del Cangas como Santana y Ángel Iglesias, además del gallego Óscar Silva. Esta semana han reforzado una plantilla ya de por sí poderosa con una nueva incorporación, la del lateral angoleño Declerk Sibo, que jugaba en Emiratos Árabes Unidos.
