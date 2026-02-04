Arnau Fernández, segunda renovación del Frigoríficos del Morrazo

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro anuncia la segunda renovación dentro de su plantilla justo antes del arranque de la segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal. Si hace unos días el club anunciaba el acuerdo para prorrogar la vinculación con el portero croata Ivan Panjan, ahora es el extremo izquierdo Arnau Fernández quien prolonga su vínculo con el Cangas. El extremo cumple su segunda temporada en O Gatañal y con esta renovación extiende su compromiso por otros dos años, con la habitual fórmula de una temporada y una segunda opcional. “Siempre me he sentido muy cómodo en Cangas, es un lugar en el que creo que puedo seguir creciendo como jugador y tener mucho protagonismo”, afirma el jugador una vez formalizada su continuidad.

Arnau llegó al Frigoríficos del Morrazo procedente del Rebi Cuenca, donde militó tres temporadas, entre la 2021/22 y la 2023/24, y en las que jugó un total de 82 partidos, anotando 187 goles. Después de una participación descendente apostó por cambiar de aires y fichar por el Cangas, donde ha recuperado protagonismo y su mejor nivel. La temporada pasada disputó 25 encuentros, aportando 77 goles, y en la primera vuelta de la liga 2025/26 jugó 15 encuentros con 47 goles. Una de sus actuaciones más completas fue precisamente en el último encuentro disputado en O Gatañal antes del parón navideño, en el aportó diez dianas en la victoria 34-25 ante el Caserío Ciudad Real. Desde el club destacan ese carácter finalizador, su fiabilidad y la sangre fría desde el punto de siete metros, pero también alaban su compromiso y aportación en el plano defensivo.

Desde la dirección deportiva del Balonmán Cangas subrayan que la continuidad de Arnau Fernández era uno de los objetivos marcados en rojo. “Es uno de nuestros referentes dentro y fuera de la pista. Se adaptó perfectamente al club y por eso para nosotros era primordial renovarle”, explica el director deportivo, Óscar Fernández. “Estamos contentos de seguir reafirmando el cuadro de jugadores de cara a la próxima temporada”, añade.

Esta temporada y media en el Frigoríficos del Morrazo ha servido para que el extremo continúe creciendo y consolidándose en la élite del balonmano español. En su trayectoria destaca el título de campeón de Europa júnior con la selección española o su experiencia previa en Cuenca, donde fue una de las piezas clave para lograr el subcampeonato de liga en la campaña 2022/23. “En Cangas sentí el calor de la afición y del club desde el primer momento y eso me permitió ayudar todo lo posible. Que apuesten por mí para seguir creciendo es algo que también me seduce a la hora de renovar. Cangas es un gran lugar para crecer”, concluye el extremo.

La renovación de Arnau Fernández da continuidad a la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva y por el Frigoríficos del Morrazo. El club mantiene la firme intención de proseguir con las renovaciones de jugadores clave para dar estabilidad al proyecto deportivo. Un compromiso que muestra la ambición del Cangas y el interés de los propios deportistas de continuar creciendo en uno de los clubes históricos del balonmano español y pelear por la permanencia.