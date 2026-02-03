El Frigoríficos activa el modo Liga

El Frigoríficos ya está en modo Liga Asobal. El equipo que dirige Quique Domínguez ha dejado atrás una pretemporada satisfactoria en cuanto al trabajo desarrollado y a los resultados –tres victorias en los tres duelos de preparación disputados ante Aguas Santas, Póvoa y ABC de Braga–, a pesar de un inicio un tanto accidentado por los problemas físicos de varios de sus jugadores. El balance es positivo pero a sabiendas de que la fase de preparación invernal poco o nada tiene que ver con la competición real.

Y ahí el Cangas tiene ya fijada su mirada en el horizonte del Ademar León, que aguarda por los de O Morrazo el próximo sábado a partir de las 17.30 horas en el Palacio de Deportes. Una salida de las más complicadas históricamente para arrancar una segunda vuelta en la que el objetivo será tener una mayor regularidad que la exhibida en los primeros meses del campeonato.

Las miradas en el conjunto cangués están puestas en Samu Pereiro, a quien un problema en el talón ha impedido entrenar con normalidad y disputar los amistosos ante equipos lusos. El porriñés es el integrante más evidente de la guardia pretoriana del técnico pontevedrés, un hombre de su completa confianza que emplea como lateral izquierdo o central y que también le ofrece un notable rendimiento defensivo. La duda se irá despejando a medida que avance la semana, toda vez que la dolencia que arrastra Pereiro no tiene un comportamiento muy regular.

Valderhaug, a punto aunque sin estar en plenitud

En cambio, las noticias con David Valderhaug son más positivas. El noruego se perdió los últimos encuentros de la primera vuelta por el fuerte esguince de tobillo que se produjo en la visita al Bidasoa y entró tarde en los entrenamientos de grupo de esta pretemporada. Ante el ABC de Braga ya disputó el sábado pasado minutos y ofreció detalles interesantes, más allá de que su estado físico todavía dista, evidentemente, de estar al mismo nivel que el de sus compañeros.

Lo cierto es que la presencia del jugador nórdico supone un alivio en caso de que Pereiro no pueda estar a fin de disponer de un elemento más en la primera línea para un duelo que se prevé duro e intenso, y en el que la aportación del banquillo será crucial.

Domínguez recuperará también a Juan Quintas, que se perdió el choque del sábado por la extracción de una de las muelas del juicio, pero que se espera trabaje con normalidad a lo largo de la semana. Con el grupo continúa Javi García, pero el leonés no tendrá la ocasión de enfrentarse a su exequipo. La recuperación de su grave lesión en el hombro va muy bien, pero todavía necesita quemar alguna etapa más antes de ese retorno a las pistas que todo el mundo desea en el club.

Los leoneses ganan a Nava y Aranda en pretemporada

El Ademar León cerró su pretemporada de invierno con el título de la Copa Castilla y León derrotando a dos rivales de Asobal como el Nava (38-30) y el Villa de Aranda (37-30), triunfos que se unen al obtenido frente al Zamora (28-37) en el otro encuentro de preparación disputado en el pasado mes de enero. Pleno pues para los hombres de Dani Gordo en esta etapa previa al comienzo de la segunda vuelta del campeonato liguero.

Con Saeid reincorporado al equipo tras su participación en el Campeonato de Asia disputado en Kuwait, el arranque del año le ha servido al Ademar para confirmar la cesión de Aitor Albizu, que jugará lo que resta de campaña en el Caserío Ciudad Real. También para la buena noticia del debut de Álvaro Pérez en la portería de los Hispanos, justo antes de la disputa del Europeo de Suecia, Dinamarca y Noruega.

Noticias relacionadas

Las novedades más llamativas se han producido, sin embargo, en la planificación de la próxima temporada. Tras saberse la anunciada salida de Dani Gordo del banquillo leonés, el club ha confirmado su apuesta por Luis Puertas, que ejerce actualmente de entrenador ayudante. La otra salida confirmada es la del extremo Darío Sanz, después de que el Stuttgart germano confirmase su fichaje. Su marcha se uniría, en caso de confirmarse esta última, a la posible de Saeid Barkhordari, muy cerca de Torrelavega según la prensa cántabra.