El ADFS Bueu, a punto de dar la campanada ante el líder

La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu se quedó a las puertas de dar la campanada y cayó de forma ajustada (4-5) ante el líder de la categoría, el Composala. La escuadra de Ricardo Sanjorge se adelantó en los primeros 6 minutos de juego con los tantos de David Dopazo y Toño, aunque los visitantes remontaron en el minuto 14 (2-3). Los buenenses fueron capaces de darle la vuelta al electrónico de nuevo y de ponerse por delante en el segundo tiempo (4-3, minuto 22 con goles de Marco y Martín).

Sin embargo, el líder igualó muy pronto (minuto 23) y logró el tanto de la victoria a siete minutos para el final, sin que los buenenses pudiesen siquiera rascar lo que hubiese sido un punto de oro.