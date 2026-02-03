Fútbol Sala | Tercera División
El ADFS Bueu, a punto de dar la campanada ante el líder
Los de Ricardo Sanjorge perdieron 4-5 tras haberse adelantado con un 2-0 en el inicio del encuentro
Bueu
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu se quedó a las puertas de dar la campanada y cayó de forma ajustada (4-5) ante el líder de la categoría, el Composala. La escuadra de Ricardo Sanjorge se adelantó en los primeros 6 minutos de juego con los tantos de David Dopazo y Toño, aunque los visitantes remontaron en el minuto 14 (2-3). Los buenenses fueron capaces de darle la vuelta al electrónico de nuevo y de ponerse por delante en el segundo tiempo (4-3, minuto 22 con goles de Marco y Martín).
Sin embargo, el líder igualó muy pronto (minuto 23) y logró el tanto de la victoria a siete minutos para el final, sin que los buenenses pudiesen siquiera rascar lo que hubiese sido un punto de oro.
