El Luceros se hunde tras el descanso y cae ante el Ribeiro

El Automanía Luceros cayó de forma contundente ante el Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal por 28-35 en un encuentro igualado en sus primeros 30 minutos, pero en el que los cangueses se hundieron por completo tras el descanso. Los de Adrián Méndez, que llegaron a perder por 11 goles, desperdician una oportunidad de oro de alejarse del descenso y ceden incluso el golaverage ante un posible rival directo por la permanencia.

Y eso que poco hacía presagiar lo que iba a suceder en el arranque del partido. El filial del Frigoríficos se mostraba muy dinámico en sus acciones ofensivas y marcaba un ritmo que su rival no podía seguir (5-2, 8-4). Sin embargo, poco a poco los visitantes se iban metiendo en faena y haciendo la goma ante un Luceros que ya había perdido fluidez, llegando a empatar (13-13, minuto 25). Los locales aceleraron (15-13) pero se dejaron igualar antes del paso por vestuarios.

Noticias relacionadas

El Luceros ya no volvió a dar noticias. 1-6 de parcial de salida y el Ribeiro mandaba (16-21). Los visitantes blindaban su defensa y cada ataque local era como una visita al dentista. Las pérdidas alimentaban a los de Ribadavia, que se iban en el marcador (19-26, minuto 44, con Adrián Méndez agotando sus tiempos muertos). No valió para nada, porque el flalilial cangués estaba herido de muerte (20-31, minuto 50, tras anotar solo cinco goles en 20 minutos), y ni tan siquiera pudo defender los cinco goles de renta del duelo de la primera vuelta.

FICHA TÉCNICA: