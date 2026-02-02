Balonmano | Primera Nacional
El Luceros se hunde tras el descanso y cae ante el Ribeiro
El conjunto de Adrián Méndez cede ante un rival directo por la permanencia | Los visitantes llegaron a ir ganando de 11 goles
El Automanía Luceros cayó de forma contundente ante el Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal por 28-35 en un encuentro igualado en sus primeros 30 minutos, pero en el que los cangueses se hundieron por completo tras el descanso. Los de Adrián Méndez, que llegaron a perder por 11 goles, desperdician una oportunidad de oro de alejarse del descenso y ceden incluso el golaverage ante un posible rival directo por la permanencia.
Y eso que poco hacía presagiar lo que iba a suceder en el arranque del partido. El filial del Frigoríficos se mostraba muy dinámico en sus acciones ofensivas y marcaba un ritmo que su rival no podía seguir (5-2, 8-4). Sin embargo, poco a poco los visitantes se iban metiendo en faena y haciendo la goma ante un Luceros que ya había perdido fluidez, llegando a empatar (13-13, minuto 25). Los locales aceleraron (15-13) pero se dejaron igualar antes del paso por vestuarios.
El Luceros ya no volvió a dar noticias. 1-6 de parcial de salida y el Ribeiro mandaba (16-21). Los visitantes blindaban su defensa y cada ataque local era como una visita al dentista. Las pérdidas alimentaban a los de Ribadavia, que se iban en el marcador (19-26, minuto 44, con Adrián Méndez agotando sus tiempos muertos). No valió para nada, porque el flalilial cangués estaba herido de muerte (20-31, minuto 50, tras anotar solo cinco goles en 20 minutos), y ni tan siquiera pudo defender los cinco goles de renta del duelo de la primera vuelta.
FICHA TÉCNICA:
28-35
Automanía Luceros - Ribeiro
AUTOMANÍA LUCEROS: Javi Fernández y Mateo; Eloy (1), William (1), Moro (5), Mendu (2), Xurxo (3), Xandre (2), Fuentes (4), Iago (1), Christian, Magdaleno (3), Doder (4), Giráldez y Juan (2).
RIBEIRO RODOSA: Gayoso (3), Juan, Nicolás, Íker, Celso (2), Anco, Pablo (8), cortés, Bernárdez (9), Mario (5), Samuel, Denís (4), Lois (4), Luis y Marcos.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 5-3; 8-5; 10-7; 11-10; 13-12; 15-13 (descanso), 16-20; 17-23; 19-26; 20-30; 24-32; y 28-35 (final).
