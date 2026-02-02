Fútbol | Tercera Futgal
El líder se impone por la mínima a un combativo Bahía
Un solitario gol de Miguel en el minuto 68 sirvió al Campañó para llevarse los puntos de San Amaro
REDACCIÓN
Cangas
El Campañó se llevó el triunfo por la mínima del campo de San Amaro ante un combativo Rápido Bahía que tuvo que acabar cediendo ante el momento de forma del líder de la Tercera Futgal. Un gol de Miguel en el minuto 68 sirvió a los visitantes para llevarse tres puntos de oro que le permiten mantenerse en la única plaza que da derecho al ascenso directo.
El equipo de Roberto Martínez, mientras, se mantiene en la pelea por las plazas de promoción a pesar de haber sumado únicamente un punto en las últimas dos jornadas del campeonato liguero.
