Fútbol | Primera Futgal

El Domaio paga cuatro minutos de desconexión

El Tomiño se adelantó con un 2-0 y los de Miguel del Ojo tuvieron que ir a remolque

Un futbolista del Domaio en un partido anterior.

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio no pudo traerse nada positivo de su visita al Tomiño, donde cayó por un ajustado 3-2. Los de Miguel del Ojo pagaron muy caros cuatro minutos de desconexión (del 26 al 30), encajando los tantos de Guilherme y Javier, que les obligaron a ir a remolque el resto del choque. Jonás puso el 3-2 en el 65 pero los moañeses no pudieron igualar.

FICHA TÉCNICA:

3-2

Tomiño - Domaio

TOMIÑO: Mateo; Saúl, Alejandro, Alexandre, Diego (Hugo, minuto 66), Javier (Álvarez, minuto 86), Adrián, Gael, Iago, Guillermo y Guilherme (Gonzalo, minuto 54).

DOMAIO: Gabri; Darío, Asier, Aldao (Manu, minuto 82), Jonás, Róber (Ángel, minuto 66), Pedro, Hamza, Hugo (Dani, minuto 66), Marcos y Fran Palmás (Raúl, minuto 66).

GOLES: 1-0, minuto 26: Guilherme. 2-0, minuto 30: Javier. 2-1, minuto 42: Iago, en propia puerta. 3-1, minuto 46: Guilherme. 3-2, minuto 65: Jonás.

