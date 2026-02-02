El Domaio paga cuatro minutos de desconexión

El Domaio no pudo traerse nada positivo de su visita al Tomiño, donde cayó por un ajustado 3-2. Los de Miguel del Ojo pagaron muy caros cuatro minutos de desconexión (del 26 al 30), encajando los tantos de Guilherme y Javier, que les obligaron a ir a remolque el resto del choque. Jonás puso el 3-2 en el 65 pero los moañeses no pudieron igualar.

FICHA TÉCNICA: