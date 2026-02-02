El Cruceiro vive una tarde plácida

El Cruceiro se regaló un encuentro plácido ante el Santomé, al que goleó por 5-1 gracias a su buen desempeño en el arranque de la segunda mitad. Los de O Morrazo se adelantaron con un tanto psicológico antes del descanso y en la reanudación un doblete de Dunny y un tanto de Antón en seis minutos redondearon el marcador.

Los visitantes recortaron pero Diego firmó el 5-1 que sentenciaba el encuentro.

FICHA TÉCNICA: