Fútbol | Tercera Futgal
El Cruceiro vive una tarde plácida
Los de Javi Tenorio firman una goleada en el arranque del segundo tiempo
REDACCIÓN
El Cruceiro se regaló un encuentro plácido ante el Santomé, al que goleó por 5-1 gracias a su buen desempeño en el arranque de la segunda mitad. Los de O Morrazo se adelantaron con un tanto psicológico antes del descanso y en la reanudación un doblete de Dunny y un tanto de Antón en seis minutos redondearon el marcador.
Los visitantes recortaron pero Diego firmó el 5-1 que sentenciaba el encuentro.
FICHA TÉCNICA:
5-1
Cruceiro - Santomé
CRUCEIRO: Rulo; Hugo, Raúl, Carlos (Tomás, minuto 46), Víctor, Arón (Aarón, minuto 46), Anxo, Pablo (Saúl Vidal, minuto 56), Antón (Diego, minuto 56), Dunny (Saúl Domínguez, minuto 56) y Borja.
SANTOMÉ: Ángel; Unai (Celes, minuto 68), Jairo (Pablo, minuto 42), Joao (Raúl, minuto 46), Manuel, Isaac, Hugo, Javier (David, minuto 61), Marcos (Mohamed, minuto 68), Jorge y Pajares.
GOLES: 1-0, minuto 45: Antón. 2-0, minuto 47: Dunny. 3-0, minuto 50: Dunny. 4-0, minuto 51: Antón. 4-1, minuto 56: Pablo. 5-1, minuto 60: Diego.
