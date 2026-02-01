Balonmano | 1ª Nac.
El Luceros busca un triunfo ante el Ribeiro para huir de la zona baja
Méndez convoca a Javi Fernández y Mateo ante la baja de Antón
REDACCIÓN
El Automanía Luceros recibe este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los asturianos Fernández Herrero y Álvarez Vijande) al Ribeiro Rodosa Provincia Termal en busca de un triunfo que le permita poner tierra de por medio con respecto a una zona de descenso que marca precisamente su rival de hoy. Los cangueses suman 14 puntos y cuentan con un colchón de cinco sobre los de Ribadavia. Ganar supondría dar un paso de gigante hacia la permanencia, toda vez que en la primera vuelta el triunfo sonrió a los de Adrián Méndez.
El entrenador de los de O Morrazo ha convocado para este encuentro a los porteros Mateo y Javi Fernández; y a los jugadores de campo Martín, Xurxo, Iago, Magdaleno, Menduiña, Dimitri, Xandre, Moro, Juan Rodríguez, Gilsanz, Cristian, Eloy y William. Son baja Antón y Denís.
