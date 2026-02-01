El Frigoríficos se impone al Braga

El Frigoríficos del Morrazo se impuso con claridad por 36-29 al ABC de Braga en el último de los encuentros de una pretemporada de invierno perfecta en cuanto a resultados. La escuadra que dirige Quique Domínguez repitió buen juego y sumó el tercer triunfo en otros tantos encuentros tras haber doblegado previamente a Aguas Santas y a Póvoa. Son solo amistosos, pero las sensaciones son positivas para poder preparar con mayor énfasis si cabe el regreso de la Liga Nexus Asobal. Será el próximo sábado en el Palacio de Deportes de León ante el Ademar. Ahí ya será otra historia.

El técnico pontevedrés repitió, tal y como había anunciado, el guion de los partidos anteriores, con reparto de minutos entre todos sus hombres, con las ausencias ya conocidas de Javi García, Samu Pereiro y Juan Quintas. Regresó David Valderhaug después de haber superado una lesión de tobillo, y el noruego lo hizo de modo ilusionante, anotando seis dianas y mostrando un más que aceptable nivel para haberse perdido el grueso de la preparación. Otro de los que brilló por su aportación ofensiva fue el extremo Jaime Gallardo, máximo realizador de los locales con ocho dianas.

Pero más allá de individualidades el Cangas mostró un notable juego de conjunto, aplicando intensidad defensiva para colaborar con la portería e incidiendo en la rapidez en la circulación de balón para encontrar siempre la mejor opción en el lanzamiento. Domínguez ensayó la habitual 6.0 pero también dejó espacio para el 5.1, e incluso probó en algún momento ofensivo el 7 contra 6.

Precisamente en el 7 contra 6 fue en donde encontró las costuras de los visitantes el Frigoríficos. Los lusos vaciaron portería y el Cangas supo imponer su defensa para robar un par de balones y materializarlos por medio de Pablo Castro y de Valderhaug. Fue el punto de inflexión para abrir hueco en el marcador y alcanzar una renta que se movió entre los cinco y los siete goles.

Al término del partido Domínguez se mostró satisfecho por el desarrollo de la pretemporada, con la lógica diferenciación de que «la preparación es una cosa y los partidos son otra».