Fútbol | 1ª Futgal

El Domaio intenta poner tierra con el descenso ante el Tomiño

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio visita esta tarde (17 horas, campo de O Alivio) al Tomiño con el objetivo de poner algo más de distancia con las posiciones de descenso. Los de Miguel del Ojo vienen de ganar al Candeán y confían en romper su mala racha a domicilio, con un único punto en las últimas cuatro salidas.

El preparador moañés cuenta con las ausencias obligadas por lesión de Diego, Manu, eloy y Pablo, y ha descartado a Chanty y Lucas, por lo que la convocatoria está formada por Róber, Darío, Gabri, Pedro. Rulo, Aldao, Antón, Asier, Hamza, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Dani, Hugo, Jonás, Unai y Manu Hermelo.

