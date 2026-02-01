El Bueu Atlético despide con derrota a José López

El Bueu Atlético no le pudo dedicar la victoria a José López en su despedida de las pistas y cayó de forma ajustada ante el Ingenio (26-27), lastrado por sus errores. Los de Luis Montes volvieron a gestionar mal un final de partido en el que tuvieron 16 segundos para buscar el triunfo. Entonces, una pérdida de Gándara permitió a los canarios anotar el tanto definitivo a portería vacía, ya que los locales jugaban con un menos por la exclusión de Lluque.

Fue el final cruel a un partido poco brillante pero muy trabajado por un Bueu Atlético asolado por las bajas. Los locales se pusieron 10-8 en el minuto 17 pero luego se atascaron ante sus pérdidas de balón y las paradas de Falcón, que abortó hasta cinco penaltis en todo el partido. A pesar de tener una doble superioridad encajaron un 0-5 de parcial para acabar yéndose al descanso 14-16.

Noticias relacionadas

En la reanudación los de Montes blindaron su defensa con un gran Julio, mientras en ataque el joven Cadilla le daba aire a los suyos. La remontada estaba consumada (20-19, minuto 43). El propio Cadilla ponía el 22-20 (minuto 48) antes de una reacción visitante (22-22). Los buenenses volvieron a coger ventaja (26-24, minuto 55) pero ya no anotaron más. Seis pérdidas de balón consecutivas hipotecaron sus opciones para dar un amargo adiós a «Josiño».

FICHA TÉCNICA: