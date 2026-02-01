Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético despide con derrota a José López
Los de Luis Montes, en cuadro, perdieron el último balón para que el Ingenio anotase a puerta vacía
El Bueu Atlético no le pudo dedicar la victoria a José López en su despedida de las pistas y cayó de forma ajustada ante el Ingenio (26-27), lastrado por sus errores. Los de Luis Montes volvieron a gestionar mal un final de partido en el que tuvieron 16 segundos para buscar el triunfo. Entonces, una pérdida de Gándara permitió a los canarios anotar el tanto definitivo a portería vacía, ya que los locales jugaban con un menos por la exclusión de Lluque.
Fue el final cruel a un partido poco brillante pero muy trabajado por un Bueu Atlético asolado por las bajas. Los locales se pusieron 10-8 en el minuto 17 pero luego se atascaron ante sus pérdidas de balón y las paradas de Falcón, que abortó hasta cinco penaltis en todo el partido. A pesar de tener una doble superioridad encajaron un 0-5 de parcial para acabar yéndose al descanso 14-16.
En la reanudación los de Montes blindaron su defensa con un gran Julio, mientras en ataque el joven Cadilla le daba aire a los suyos. La remontada estaba consumada (20-19, minuto 43). El propio Cadilla ponía el 22-20 (minuto 48) antes de una reacción visitante (22-22). Los buenenses volvieron a coger ventaja (26-24, minuto 55) pero ya no anotaron más. Seis pérdidas de balón consecutivas hipotecaron sus opciones para dar un amargo adiós a «Josiño».
FICHA TÉCNICA:
26-27
Bueu Atlético - Ingenio
BUEU ATLÉTICO: Julio y Raúl; Gándara (3), Mauro, Lluque, Roque (4), Diego (6), José López, Pepe, Munín, Cadilla (2), Rubén (2), Samu (2), Adri (5) y Asier (2).
INGENIO: Falcón; Domingo (1), Rafa (5), Aitor, Muñoz (2), Pablo (1), Vinicius (1), Robin, Rodrigo (4), Daniel Martín (10), Armando (1), SAmuel (1), Rubén (1) y Xánder.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-2; 3-4; 7-6; 10-11; 12-13; 14-16 (descanso); 15-17; 18-19; 20-20, 22-20; 25-24; y 26-27 (final).
