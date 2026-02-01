Bruno Gago se estrena en el Beluso recibiendo al Antela

La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (16.45 horas, campo de As Laxes) al Antela en el que será el estreno de Bruno Gago como nuevo entrenador celeste tras la sorprendente destitución de Juan Carlos Amoedo la semana pasada.

Con apenas tres entrenamientos para ir conociendo a sus futbolistas y perfilando su idea de juego, el técnico buenense intentará continuar con la buena racha de resultados de los suyos, confirmada por los tres triunfos y un empate en las últimas cinco jornadas. Gago ha dejado fuera de la lista a Arroyo por lesión y a Pedro por decisión técnica en una convocatoria que integran los porteros Íker y Antón, así como los jugadores de campo Iván, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Freire, Bruno, Moledo, Álex, Jardí, Marcos, Abraham, Vivi, Raúl Paredes y Millán.

El Club Deportivo Moaña, por su parte, visita al Choco (17 horas, A Mariña) en un nuevo encuentro decisivo para la permanencia. Moañeses y redondelanos suman 22 puntos, con solo tres de colchón sobre Tyde y Alertanavia, ambos ocupando puestos de descenso.

Rafa Vázquez ha convocado a los porteros Guille y Rulo, además de a los jugadores de campo Andrés, Chisco, Comesaña, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Breno y Fraga. Son baja Dapiga, Samu y Emmanuel por lesión y Marcos Torres por asuntos personales.