Fútbol | Preferente Futgal
Bruno Gago se estrena en el Beluso recibiendo al Antela
Arroyo y Pedro se quedan fuera de la lista | Nuevo duelo del Moaña por la salvación frente al Choco
La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (16.45 horas, campo de As Laxes) al Antela en el que será el estreno de Bruno Gago como nuevo entrenador celeste tras la sorprendente destitución de Juan Carlos Amoedo la semana pasada.
Con apenas tres entrenamientos para ir conociendo a sus futbolistas y perfilando su idea de juego, el técnico buenense intentará continuar con la buena racha de resultados de los suyos, confirmada por los tres triunfos y un empate en las últimas cinco jornadas. Gago ha dejado fuera de la lista a Arroyo por lesión y a Pedro por decisión técnica en una convocatoria que integran los porteros Íker y Antón, así como los jugadores de campo Iván, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Freire, Bruno, Moledo, Álex, Jardí, Marcos, Abraham, Vivi, Raúl Paredes y Millán.
El Club Deportivo Moaña, por su parte, visita al Choco (17 horas, A Mariña) en un nuevo encuentro decisivo para la permanencia. Moañeses y redondelanos suman 22 puntos, con solo tres de colchón sobre Tyde y Alertanavia, ambos ocupando puestos de descenso.
Rafa Vázquez ha convocado a los porteros Guille y Rulo, además de a los jugadores de campo Andrés, Chisco, Comesaña, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Breno y Fraga. Son baja Dapiga, Samu y Emmanuel por lesión y Marcos Torres por asuntos personales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma