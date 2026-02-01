Fútbol | 3ª Futgal
El Bahía se mide al líder Campañó y el Cruceiro recibe al Santomé
REDACCIÓN
El Rápido Bahía recibe esta tarde (16.30 horas, campo de San Amaro) al Campañó , líder de la categoría en un duelo que los locales quieren aprovechar para dar un golpe encima de la mesa y mantenerse en la zona de promoción. Roberto Martínez ha convocado para este encuentro a Berto, Júnior, Abraham, Zalo, Gael, Ízan, Cancelas, Brais, Pibe, Lago, Eloi, Martín, Xián A., Leni, Óscar y Xián R. Se quedan fuera Xabi, Hugo, Alberto, Vizoso y Leites.
El Cruceiro, por su parte, juega a la misma hora en el campo Javier Guimeráns ante el Santomé. Los cangueses son terceros tras su derrota de la semana pasada frente al Campañó y quieren regresar a la senda de la victoria para no quedarse descolgados.
Javi Tenorio ha llamado para disputar este choque a Dunny, Rulo, Hugo, Vidal, Arón, Viejo, Raúl, Pablo, Antón, Saúl, Diego, Tomás, Borja y Aarón, además de a los juveniles Chape y Carlos.
