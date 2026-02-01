El Alondras quiere prolongar su buena racha en su visita al Noia

El Alondras visita esta tarde (17 horas, campo Julio Mato) al Noia en busca de un triunfo que le permita dar continuidad a la buena racha de las últimas semanas, en las que doblegó en casa de forma consecutiva a Barbadás y Racing Villalbés. El conjunto que dirige Rafa Villaverde aspira a mantener su escalada en la tabla y a situarse un poco más cerca de las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF, de las que está separado por únicamente dos puntos.

«Intentaremos hacer otro buen partido. Hay que ver cómo estará el campo después de las lluvias, porque los de hierba natural lo están acusando bastante, aunque no han jugado allí desde antes del parón navideño», reflexiona el entrenador moañés. Villaverde cuenta con la baja de última hora de Abel, que arrastra molestias musculares en el cuádriceps y se une a Ube como ausencias en una lista en la que entra el juvenil Breixo y, tal y como estaba previsto, los defensas Diego y Víctor. Los 19 elegidos son, pues, los porteros Brais y Pedro; los defensas Diego, Víctor, Guille, Kopa, Guime y Aitor; los centrocampistas Adrián Cruz, Adri Hernández, Lucas, Rocha, Javi Pereira y Breixo; y los atacantes Íker, Yelco, Luismi, Manufre y Martín Rafael.

Con 26 puntos y en la octava posición de la tabla clasificatoria el equipo de O Morrazo tiene muy claro que estas jornadas son decisivas para poder ubicarse en la zona noble antes de afrontar un tramo del calendario a priori más complicado, con enfrentamientos ante los tres primeros clasificados en el próximo mes y medio. Los cangueses están sabiendo aprovechar el factor campo, con tres victorias y un empate desde que se trasladaron a Moaña, y ahora quieren volver a ganar a domicilio.

Enfrente estará un Noia inmerso en las posiciones de descenso, con 14 puntos y a tres de la salvación, lo que incrementa su necesidad de ganar.