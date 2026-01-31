«Mi idea es cambiar lo mínimo posible»

Bruno Gago asume las riendas de la Cultural Deportiva Beluso. La apuesta del club para reemplazar a Juan Carlos Amoedo es la de un viejo conocido, la de un entrenador con pasado celeste, tanto en su faceta en las categorías inferiores como en la anterior de futbolista.

Gago regresará a la Preferente tras una experiencia previa en el Club Deportivo Moaña y después de haber iniciado esta temporada en el equipo juvenil del Alondras.

¿Qué le ha llevado a aceptar la oferta del Beluso?

Pues que es un equipo al que siempre le he tenido cariño. Jugué y entrené allí y pasé unos años maravillosos con Eloy [Torres] de presidente. Siempre decía que de volver a sénior iba a ser en el Beluso. Además, entrené a la mitad de la plantilla y los conozco a todos. No es empezar desde cero.

Tiene que dejar a un equipo juvenil del Alondras donde estaba llevando una buena labor.

Estaba contentísimo, es el mejor grupo que he tenido en mi vida, tanto en categorías inferiores como en mayores. Se dejaban todo, eran espectaculares, sumando, entrenando a tope, sin dar un solo problema. Es lo último que me esperaba en juveniles, con un nivel de madurez superior a la edad que tienen. Me da pena dejarlos. Y desde el Alondras todo fueron facilidades, me dijeron que tenía que aprovechar esta oportunidad.

Ya lo ha comentado anteriormente, llega a un equipo al que conoce a casi todos sus integrantes. Eso siempre es una ventaja.

Sin duda, porque sé el rendimiento que van a dar y no partimos de cero. El año pasado vi todos los partidos del Beluso, en este apenas he podido verlos pero ya estoy viendo encuentros y tengo controlados de antes a los jugadores.

Cuando uno reemplaza a un entrenador a estas alturas suele ser por los malos resultados, pero en este caso el cese llega en el mejor momento deportivo. ¿Cómo se afronta una situación así?

Es una situación muy rara, porque lo normal es llegar en un momento malo, pero en este caso deportivamente el equipo está bien, así que mi intención es cambiar lo mínimo posible. Sería un error hacer otra cosa. Hay un trabajo de Juan [Amoedo] de muchos meses y si funciona es por algo. Intentaré darle la máxima continuidad.

El objetivo es ir semana a semana y cuando queden cinco jornadas ya veremos dónde estamos

Y eso que costó, con el equipo sufriendo en esas primeras jornadas tras una temporada magnífica.

Sí, fue un poco una vuelta a la realidad. A veces son estados de forma y en muchas ocasiones todo lo hace el resultado. Cuando ganas todo es una balsa de aceite y si se pierde cualquier cosa lo complica. Ahora intentaremos involucrar a todo el mundo dentro de lo posible.

¿Le han marcado algún objetivo o se lo fija usted?

No me marcaron ningún objetivo, así que la idea es asentarse, tanto el equipo como yo. Estoy informándome sobre la categoría y viendo partidos. Iremos partido a partido. Ahora mismo estamos en la zona media de la tabla, pero no te puedes despistar, y arriba está un poco lejos, no tanto por puntos como por el número de equipos que hay. Así que iremos semana a semana intentando conseguir el mayor número posible de puntos, y cuando queden cuatro o cinco jornadas para el final veremos dónde estamos.

¿Ha pensado en realizar algún retoque en la plantilla?

Noticias relacionadas

Ahora mismo no es la idea. Queremos ver cómo están todos, involucrarlos en la idea, y después ya se verá.