Fútbol siete
Getelec y Bar Moaña comparten la cabeza en la Liga Keniata de Moaña
Lirón Store Bueu y Semilla Negra encabezan la tabla clasificatoria de Segunda
REDACCIÓN
Getelec Soluzión Enerxética y Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña comparten la cabeza de la Primera División de la Liga Keniata de Moaña después de la disputa de la tercera jornada de competición. Los primeros se impusieron al Decoraciones Fernández por 3-1, mientras que los segundos hicieron lo propio por idéntico resultado ante el A Camelia/A Carriola.
El segundo escalón de la tabla es para AP Training y Fulming/Bar Royal –las otras dos escuadras de esta categoría que aún permanecen invictas– quienes en esta pasada jornada se deshicieron de Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por 13-1 y de RB Academy por 7-2, respectivamente. Persianas Morrazo, Restaurante As da Guía y Crispametal son los siguientes en el listado después precisamente de que As da Guía, que ejerce de vigente campeón, derrotase al último por 5-0, dándole alcance en una tabla en la que hasta cuatro equipos siguen sin puntuar.
En la categoría de plata también son dos los conjuntos que encabezan la tabla clasificatoria. El Lirón Store Bueu es líder por mejor golaverage tras imponerse por 7-5 al Inmobiliaria Grupo, mientras que el Semilla Negra/Tiembla Maruxa se conforma con el coliderato y ganó 3-1 al Fermonavi/NexoHaüs en la última jornada. Por abajo únicamente el Piscicasa FC sigue sin puntuar. En este pasado fin de semana cayó por la mínima (2-3) ante el Máikel&Best.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija