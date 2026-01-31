Getelec y Bar Moaña comparten la cabeza en la Liga Keniata de Moaña.

Getelec Soluzión Enerxética y Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña comparten la cabeza de la Primera División de la Liga Keniata de Moaña después de la disputa de la tercera jornada de competición. Los primeros se impusieron al Decoraciones Fernández por 3-1, mientras que los segundos hicieron lo propio por idéntico resultado ante el A Camelia/A Carriola.

El segundo escalón de la tabla es para AP Training y Fulming/Bar Royal –las otras dos escuadras de esta categoría que aún permanecen invictas– quienes en esta pasada jornada se deshicieron de Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por 13-1 y de RB Academy por 7-2, respectivamente. Persianas Morrazo, Restaurante As da Guía y Crispametal son los siguientes en el listado después precisamente de que As da Guía, que ejerce de vigente campeón, derrotase al último por 5-0, dándole alcance en una tabla en la que hasta cuatro equipos siguen sin puntuar.

En la categoría de plata también son dos los conjuntos que encabezan la tabla clasificatoria. El Lirón Store Bueu es líder por mejor golaverage tras imponerse por 7-5 al Inmobiliaria Grupo, mientras que el Semilla Negra/Tiembla Maruxa se conforma con el coliderato y ganó 3-1 al Fermonavi/NexoHaüs en la última jornada. Por abajo únicamente el Piscicasa FC sigue sin puntuar. En este pasado fin de semana cayó por la mínima (2-3) ante el Máikel&Best.